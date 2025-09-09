Tras el golpe electoral del oficialismo en Buenos Aires, la oposición busca sostener la presión política en el Congreso y también mantener en agenda la investigación por la estafa de la criptomoneda $LIBRA.

El presidente de la Comisión, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, convocó a una reunión este martes a las 16 horas para la primera tanda de testimoniales aprobadas la semana pasada.

Allí, pidieron la presencia del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y Florencia Zicavo, ex responsable de la Unidad de Tareas de Investigación de Libra en el Ministerio de Justicia. Además fueron citados los ex funcionarios de la OA Luis Villanueva y José Mazzoni, con el objetivo de reconstruir cómo actuó el Gobierno cuando estalló el escándalo.

Ferraro apuntó contra Milei y agregó que, si el Gobierno quiere dar una señal clara, “debe colaborar con la investigación de Libra” y que eso comienza con la presencia de Melik y Zicavo en la comisión.

En paralelo, la oposición avanzó en nuevas citaciones: Karina Milei, Manuel Adorni, Guillermo Francos y Demian Reidel figuran entre los funcionarios que deberán presentarse en próximas reuniones.

El temario marca una jornada caliente en el Congreso.

También serán llamados los promotores del proyecto Libra, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, junto con empresarios y referentes del mundo cripto como Diógenes Casares y Charles Hoskinson, quienes ya habían denunciado supuestos cobros indebidos.

A esa lista se suman Jerónimo Walsh y Ariel Parkinson, socios de Novelli; Walter Kerr, traductor de la Casa Rosada; el titular de la Unidad de Información Financiera, Paulo Stark; y la ex subsecretaria de Asuntos Públicos, Giselle Castelnuovo.