En las últimas horas se dio a conocer un nuevo hecho de violencia vial en Córdoba. El conductor de una camioneta chocó intencionalmente a un auto con un bebé a bordo, ocasionándole fractura de cráneo.

El detenido, que conducía una Amarok, embistió dos veces a un Volkswagen Up en el que viajaban una pareja y su hijo de apenas 18 meses. Según la investigación, todo comenzó con una discusión de tránsito en Costanera Norte, cerca del puente Santa Fe.

Imputación del detenido

El conductor de 29 años, identificado como Juan Cruz Peracca, fue aprehendido por orden de la fiscal Claudia Palacios y permanece alojado en la cárcel de Bouwer. Quedó imputado por lesiones leves dolosas con alevosía. La querella, sin embargo, reclama que el caso se investigue como un intento de homicidio.

La fiscal dispuso además una restricción de comunicación para que el conductor no tomara contacto con las víctimas. Pese a ello, la familia denunció que, luego del siniestro, el joven los llamó por teléfono para exigir dinero por los daños sufridos en su camioneta.

Los graves antecedentes del conductor

Peracca registra expedientes previos en distintas fiscalías judiciales por resistencia a la autoridad y desobediencia. Entre 2023 y 2024 fue investigado en al menos tres ocasiones.

De acuerdo a información de otros portales de noticias, el imputado posee diversas causas abiertas. Una de ellas por “usurpación de título”, ya que se habría hecho pasar por abogado. Otro expediente por una presunta denuncia de acoso sistemático, formulada en la Fiscalía de Distrito 2, Turno 3. Además, una tercera presentación señala también delitos de difamación, amenazas y extorsión.

Por otra parte, una cuarta infracción resalta en su prontuario: en abril de 2025 fue arrestado por cruzar un semáforo en rojo y morder a un efectivo policial tras resistirse al operativo.

¿Vínculos con el poder?

Según informó La Voz del Interior, el conductor de la Amarok es hijo de dos funcionarios judiciales de alto cargo en Córdoba. Al parecer, su madre trabaja en la Policía Judicial y su padre en el Tribunal Superior de Justicia.

Por tal motivo, la familia del pequeño afectado denuncia que estos contactos judiciales podrían dificultar el avance de la investigación.