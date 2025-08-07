La Cámara Nacional Electoral rechazó este jueves el planteo del sector del radicalismo cordobés, que responde al diputado nacional Rodrigo de Loredo, y confirmó que deberán realizarse elecciones internas en el partido centenario este domingo 10 de abril.

La resolución confirmó el fallo del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja quien le dio lugar al planteo de la agrupación Más Radicalismo, liderada por Ramón Mestre, para que se realicen los comicios pese a la intención de la conducción partidaria de abrir el juego a las alianzas electorales con guiños hacia La Libertad Avanza.

“Aunque algunos sigan haciendo trampa y se dejen llevar por los intentos sistemáticos de querer digitar desde Buenos Aires con las cartas de la tarotista lo que pasa en el interior, los cordobeses somos quienes armamos nuestras propias listas y lo haremos mediante la voluntad popular”, expresó Mestre, a través de su cuenta de X, minutos después conocerse el fallo judicial.

La resolución de los camaristas ocurrió a horas de cumplirse el plazo para presentar las alianzas que competirán en las elecciones legislativas de octubre.

Desde el sector de De Loredo le plantearon a la Justicia que los plazos para realizar los comicios eran “prácticamente imposible” de cumplirlo. La legisladora Alejandra Ferrero, remarcó días atrás: "Ojalá podamos como partido resolver una cuestión que no debería estar judicializada”.

El 21 de julio el Congreso Partidario de la UCR en Córdoba aprobó habilitar a las autoridades para que sellen una alianza para competir en octubre, con la única condición de que el candidato que encabece la lista sea radical.

En el mismo plenario la mayoría de congresales que responden a De Loredo votaron que se suspendan las elecciones internas previstas para este año.

En este escenario político, ante el reclamo del sector de Mestre, el juez federal Vaca Narvaja resolvió establecer un “cronograma de emergencia” para que se realicen los comicios partidarios.