“En el caso de Económicas represento a docentes y nodocentes que este año han seguido sus actividades, aun con estos salarios. Esto nos da el derecho a proponer el diálogo con las autoridades nacionales para proponer una previsibilidad de cara al futuro”, señaló Descalzi.

La movilización se desarrolla este miércoles al mediodía en Córdoba, con la participación de autoridades universitarias, gremios docentes y no docentes, y la Federación Universitaria de Córdoba (FUC).

La protesta forma parte de la tercera Marcha Federal Universitaria, que busca visibilizar el rechazo al veto presidencial de Javier Milei sobre la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar recursos para las casas de altos estudios.