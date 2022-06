Ricardo Jaime, exsecretario de Trasporte de la Nación, detenido en la cárcel de Ezeiza desde el 2016, fue trasladado en las últimas horas a la provincia de Córdoba.

El exfuncionario cordobés está vinculado a tres causas: cohecho a empresarios del transporte a los que debía controlar, intento de robo de prueba durante un allanamiento a su casa y por la tragedia de Once.

Se le permitió viajar a Córdoba por el estado de salud de su madre, quien falleció este lunes a los 92 años. Sin embargo, Jaime no logró verla.

Eduardo Gómez Caminos, uno de los abogados defensores indicó en un móvil de radio Universidad que buscarán que Jaime permanezca en el penal de Bouwer: "queremos que nuestro defendido esté en Córdoba y pueda manejarse desde su círculo familiar".

Y explicó: "Cumple con prisión preventiva porque no está condenado ni siquiera en Once" por un recurso en la Corte. "En Casación le dieron 6 años, no 8 y tiene que ser revisada esa pena".