El Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba lanzó un alerta para la ciudad y algunos puntos del interior provincial.

El informe adelantó que se espera ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo entre las 23 hs de este viernes y las 3 de la mañana del sábado.

Defensa Civil de la ciudad y la provincia también solicitaron a la población que tenga en cuenta este fenómeno.

Además la Policía Caminera recomienda circular con precaución en las rutas contemplando los siguientes consejos:

- Por pérdida de visibilidad reduzca la visibilidad sin frenar

-Aumente la distancia con otros vehículos

- Si se detiene, aléjese de la banquina

-Respete las indicaciones de la Policía Caminera y cualquier otra autoridad que trabaje para la seguridad y la prevención