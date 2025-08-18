Rige en Córdoba un "alerta amarillo" ante la posibilidad de tormentas

El amanecer de la semana trae, en tierras cordobesas, una buena dosis de inestabilidad.

Desde el Sistema de detección temprana del Servicio Meteorológico Nacional ubican a casi toda la provincia en un “alerta amarillo”.

La referencia es la chance de tormentas fuertes, a desplegarse a partir de la tarde-noche del lunes.

Según se describe, los fenómenos tendrían “variada intensidad” y estarían acompañados de “abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional”.

El proceso se sostendría hasta la mañana del martes, con la chance de que lluevan entre 40 y 70 milímetros, “pudiendo ser superados de forma puntual” en alguna región.