Un hombre de treinta y cinco años fue detenido este viernes después de darse a la fuga y ser señalado como el asesino de su tío, de sesenta y cinco años, en la localidad cordobesa de Los Cóndores.

El detenido habría protagonizado una riña con su familiar que derivó en el homicidio, según declararon los testigos de lo ocurrido el jueves por la noche en la zona rural del valle de Calamuchita.

El hombre herido fue trasladado a un dispensario local, donde se constató su fallecimiento a causa de las heridas que le produjo el ataque de su sobrino.

Tras librarse la orden de detención, el principal sospechoso se dio a la fuga y fue detenido este viernes después de un operativo especial de las fuerzas de seguridad.