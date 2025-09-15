Un hombre de treinta años falleció este lunes en Córdoba capital después de las graves heridas que sufrió en una riña vecinal.

La víctima fue trasladada el domingo por la noche desde barrio Ecotierra hasta el Hospital Florencio Díaz, donde llegó en grave estado de salud.

Este lunes, pasadas las tarde, el equipo de salud del nosocomio provincial informó sobre la muerte del hombre, según indicó un parte policial.

Las causas de la riña, ocurrida en el loteo lindante con barrio Ituzaingó Anexo, todavía son materia de investigación por parte de los peritos judiciales.