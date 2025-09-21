Una mujer de 82 años murió este fin de semana en la localidad de Río Ceballos y la policía investiga las causas del hecho.

Una de las principales hipótesis gira en torno a que la víctima podría haber sido atacada por dos perros de raza Dogo.

El hecho tuvo lugar en una residencia ubicada en el barrio Loza, sobre la calle Chubut. Fue el hijo de la víctima el que encontró el cuerpo y dio aviso a la Policía.

El informe preliminar indica que la mujer presentaba heridas dos zonas: el rostro y el cuero cabelludo. Se trabaja para corroborar si podrían haber sido causadas por un ataque canino.