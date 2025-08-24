En la tarde de este domingo la Policía de Córdoba realizó un operativo en barrio Alberdi de la ciudad de Río Cuarto. Allí se clausuró un encuentro de boxeo que se realizaba de manera ilegal.

Junto a miembros del Área de Espectáculos Públicos de la Municipalidad local, los agentes se hicieron presentes en un galpón ubicado en calle Leandro N. Alem al 200.

En el lugar había cerca de 100 personas y desde la organización realizaban el cobro de entradas para ver el espectáculo.

Por esto, se labraron las actas de rigor correspondientes coordinando con la policía el desalojo y clausura del lugar.