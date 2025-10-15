La causa por el incendio de una casa en Río Cuarto, donde murieron una mujer de 84 años y su hija de 54 años en septiembre pasado, tuvo un giro inesperado al dejar como principal acusada a una familiar directa.

El fiscal Daniel Miralles acusó por el homicidio calificado por el vínculo a Mónica Rigotti, hija y hermana de las dos víctimas fatales.

“Policía Científica determinó que el incendio se produjo de manera intencional. Me basé en eso y otros elementos para formular la acusación”, dijo el funcionario judicial en diálogo con El Puntal.

El siniestro ocurrió el 30 de septiembre en la vivienda ubicada en el barrio Alberdi, del sur provincial.

La investigación judicial estableció que Rigotti había retirado a sus familiares de un geriátrico porque no podía seguir pagando por el servicio.

“Esa situación de agobio la llevó a tomar la peor decisión. Intentó matar a sus familiares cercanos y también suicidarse”, dijo el fiscal en una entrevista con Telediario Digital.

Rigotti sufrió quemaduras leves por el incendio y se encuentra bajo arresto domiciliario, por motivos de salud, mientras se espera que se le tome declaración indagatoria.