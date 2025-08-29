Este viernes, las cámaras de seguridad de la Escuela Penitenciaria N.º 6 de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, registraron a dos personas arrojando dos paquetes que contenían cuatro teléfonos celulares.

Los videos muestran cómo dos personas a bordo de una motocicleta se detuvieron en la parte pintada de la calle frente al penal e intentaron hacer llegar paquetes, envueltos en cinta de embalar, al interior del establecimiento.

Los agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba actuaron inmediatamente con el fin de evitar que los objetos llegaran a los internos y destacaron que este modus operandi es algo que se repite con frecuencia.