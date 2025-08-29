Este viernes, las cámaras de seguridad de la Escuela Penitenciaria N.º 6 de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, registraron a dos personas arrojando dos paquetes que contenían cuatro teléfonos celulares.

Telediario

Los videos muestran cómo dos personas a bordo de una motocicleta se detuvieron en la parte pintada de la calle frente al penal e intentaron hacer llegar paquetes, envueltos en cinta de embalar, al interior del establecimiento.

Paquete arrojado a la Escuela Penitenciaria N.º 6 de Río Cuarto.
Servicio Penitenciario de Córdoba

Los agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba actuaron inmediatamente con el fin de evitar que los objetos llegaran a los internos y destacaron que este modus operandi es algo que se repite con frecuencia.