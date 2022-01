En la mañana de este miércoles el personal de salud que trabaja en el Polideportivo Municipal N° 2, se encontró con una desagradable sorpresa: desconocidos habían robado lo cables del pilar instalado especialmente para la refrigeración del establecimiento. Allí funciona el vacunatorio contra la Covid 19, por lo que el hecho vandálico provocó demoras en el inicio de la atención de esta jornada.

Desde el Municipio señalaron que en el establecimiento advirtieron que los daños se produjeron en un tablero de electricidad, lo que impidió comenzar con normalidad las actividades de este miércoles.

A través de un comunicado, las autoridades señalaron que "Mediante un sistema provisorio se restableció la energía eléctrica en el Polideportivo Municipal N°2. Las tareas continuarán durante la mañana para garantizar el arreglo total de las instalaciones".

"Fue un hecho totalmente vandálico", afirmó el subsecretario de Deportes municipal, Martín Herrera, quien explicó que los daños fueron provocados en un pilar instalado para brindar refrigeración al interior del galpón del Polideportivo.

"No me cabe duda que fue a propósito, porque no se han llevado nada, han arrancado y dejaron todo tirado ahí", agregó el funcionario, quien además indicó que el sistema había sido probado ayer y funcionaba todo sin inconvenientes, y cerca de las 3 de la mañana advirtieron el corte de energía y la destrucción.

Por otro lado, desde el Municipio aclararon que esta situación no afectó a las vacunas, porque no son almacenadas en el polideportivo, sino en una cámara en el Centro de Salud.

Fuente: Puntal