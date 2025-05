Vecinos de la localidad de Río Segundo denunciaron este lunes que padecen desde hace ocho meses la inundación de sus casas por errores las obras de cordón cuneta y badenes en diferentes barrios.

Una de las damnificadas se presentó en la sesión del Concejo Deliberante con una bota ortopédica porque días atrás se fracturó la pierna debido a que se tropezó con uno de los pozos que hicieron en la puerta de su vivienda.

"Desde septiembre que venimos renegando porque cuando empezó está obra advertimos que no tenían que subir la calle. La calle viene en bajada hacia el río, no me llevaron el apunte, subieron la calle. ¿Qué pasó?, tengo tres pozos en la esquina. No tengo entrada en mi casa, ahí fue donde me caí y me fracturé", afirmó la mujer frente a la mirada atónita de los concejales oficialistas de Hacemos Unidos por Córdoba.

En diálogo con el medio local Sin Anestesia, la vecina dijo que intentó hablar con el Intendente Darío Chesta para buscar una solución al problema que enfrenta ya que además sufre de glaucoma y está perdiendo la visión.

Sin embargo no fue recibida por el mandatario local y este lunes decidió concurrir con un grupo de vecinos al Concejo Deliberante para obtener respuestas.

En el recinto legislativo, los ediles opositores presentaron una serie de pedidos de informes sobre las obras en cuestión. La votación terminó con el paso a comisión de los informes tras el voto mayoritario del oficialismo.

El resultado causó indignación entre los afectados debido a que lo interpretaron como una nueva maniobra de dilación de parte de las autoridades municipales

Los vecinos afectados por la obra pública, en la localidad ubicada en la zona centro de la provincia, denunciaron que la elevación de un metro y medio en el nivel de las veredas hace que el agua de lluvia inunde sus casas.

Al respecto, otra de las mujeres presentes hizo hincapié en la pérdida de valor de sus propiedades por la afectación que sufren. "No tenes una casa, tenes un sótano", remarcó.