Sociedad
Robaron y atacaron a periodistas de los SRT en el acto de Javier Milei en Córdoba
En medio del tumulto y el caos de la recorrida por Nueva Córdoba, un camarógrafo recibió un golpe en la sien y a una periodista del canal universitario le robaron el celular.
Un equipo periodístico de Canal 10 fue agredido y robado en medio de la cobertura del cierre de campaña de Javier Milei en Córdoba.
El camarógrafo Horacio di Franco recibió un golpe en la sien y debió ser atendido en el Hospital de Urgencias para evaluar su estado de salud.
En medio del tumulto, en torno a la camioneta negra que llevaba al presidente por calle Ituzaingó, la periodista Fernanda González también sufrió el robo de su celular.
Milei llegó este martes a Córdoba para apuntalar la candidatura de Gonzalo Roca quien encabeza la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia.