Un equipo periodístico de Canal 10 fue agredido y robado en medio de la cobertura del cierre de campaña de Javier Milei en Córdoba.

El camarógrafo Horacio di Franco recibió un golpe en la sien y debió ser atendido en el Hospital de Urgencias para evaluar su estado de salud.

En medio del tumulto, en torno a la camioneta negra que llevaba al presidente por calle Ituzaingó, la periodista Fernanda González también sufrió el robo de su celular.

Milei llegó este martes a Córdoba para apuntalar la candidatura de Gonzalo Roca quien encabeza la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia.

Repudios por la agresión a Canal 10