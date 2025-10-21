Un equipo periodístico de Canal 10 fue agredido y robado en medio de la cobertura del cierre de campaña de Javier Milei en Córdoba. 

Horacio di Franco sufrió un golpe en la sien durante el acto de Javier Milei en Córdoba.
El camarógrafo Horacio di Franco recibió un golpe en la sien y debió ser atendido en el Hospital de Urgencias para evaluar su estado de salud. 

En medio del tumulto, en torno a la camioneta negra que llevaba al presidente por calle Ituzaingó, la periodista Fernanda González también sufrió el robo de su celular. 

El camarógrafo de Canal 10 fue atendido en el Hospitald e Urgencias.
Milei llegó este martes a Córdoba para apuntalar la candidatura de Gonzalo Roca quien encabeza la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia. 

Horacio di Franco fue atendido en el Hospital de Urgencias por un golpe en la sien.
Repudios por la agresión a Canal 10

