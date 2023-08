Karina, dueña de un maxikiosco a metros de la Jefatura de Policía, aseguró que no volvió a dormir tranquila después del robo a su negocio el sábado a la madrugada.

Los ladrones rompieron la reja y el vidrio del local ubicado sobre calle Santa Fe sin que ningún policía advirtiera lo que pasaba.

"Una vecina sintió ruido porque su pared da contra la del negocio", explicó la dueña del maxikiosco ante la cámara de Canal 10.

La mujer salió de su casa para ver lo que pasaba y se encontró con los vidrios rotos en la vereda y un bolso con mercadería.

"Se fue asustada, cerró la puerta y (los ladrones) se fueron", explicó la comerciante sobre lo sucedido el fin de semana.

La dueña del maxikiosco dijo que el comisario que le tomó la denuncia le dijo que aquella noche sólo había un policía en calle Rioja que no escuchó nada de lo ocurrido.

"Ahora tengo terror, duermo intranquila porque no se que me va a pasar. Siento que estuvieron adentro de mi negocio, que podía haber sido peor si no hubiera sido por mi vecina", afirmó Karina.