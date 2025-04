"Me levanté a la mañana para sacar el auto y me di cuenta que el portón no estaba más", dijo todavía incrédula la dueña de una casa en barrio Marqués de Sobremonte tras el robo que sufrió la madrugada de este jueves.

En blanco y negro, la cámara de seguridad que tiene la familia, quedaron grabados dos jóvenes encapuchados que en minutos levantan la estructura de hierro negra y se la llevan.

"No escuchamos nada, algunos vecinos dicen que los vieron ir hacia las vías con un carrito de super", dijo la mujer frente a la cámara de Canal 10.

El robo en la vivienda de ladrillo visto y tejas ubicada en Cabildo al 3600, ocurrió a pocos metros de la avenida Monseñor Pablo Cabrera.

"Cada dos por tres tenemos policías acá a la vuelta que levantan motos, pero a la una de la mañana parece que no", dijo la dueña de casa.