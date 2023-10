Otra de las vecinas damnificacas por el robo de cinco viviendas en el country Las Cañitas, en jurisdicción de Malagueño, apuntó duramente contra la empresa de seguridad del barrio, asegurando que no tiene dudas que hubo connivencia entre la misma y los ladrones.

En diálogo con Alta Mañana, en Radio Universidad, Romina Dalianis contó: “ A mí me robaron el domingo, día de la madre. Yo no me había ausentado todo el fin de semana, solamente salí en el día y volví a la noche. Está clarísimo que estudiaron que salió la familia completa en un solo vehículo, porque habían quedado los otros dos estacionados en la puerta y entraron igual. Sabían que en casa no había gente”, afirmó.

A la vez, detalló que como sólo hace un mes que se mudó al barrio privado, todavía no había tenido tiempo de instalar las cámaras de seguridad y las alarmas “y lo sabían también”, dijo, en referencia a los malvivientes.

"Está clarísimo que esto es algo evidentemente armado porque salieron por la puerta de ingreso principal de mi casa (…) Yo no tengo no tengo cámara hacia el lado izquierdo de mi casa, entonces tienen la la salida totalmente liberada por ese lado".

Ver: Inseguridad en Córdoba: asaltaron cinco casas en un barrio privado durante el fin de semana largo

Romina explicó que del lado derecho hay una cámara en la esquina “que estuvimos viendo pero no se ve absolutamente nada. Es gente que ha estudiado todo muy bien en las cinco casas que han robado, lo han hecho de la misma manera el mismo un similar el modus operandi; lo han hecho muy prolijo en todas las casas”, expresó.

Respecto a lo que le sustrajeron de su domicilio, contó que le robaron "muchas cosas que que se podían cargar en mochilas porque salieron con cuatro mochilas. Llevaron “computadoras, dinero, cosas de oro, mi marido coleccionaba relojes…Han ido por todo lo de valor”.

Y agregó que los robos no fueron al voleo: “Yo no voy a dar nombres ni apellidos porque eso ya lo lleva la Fiscalía, pero es clarísimo que acá nos han entregado, han sido cinco casas que la mayoría no tenían alarmas o no tenía cámara, se han estudiado dónde estaban las cámaras y donde no, dónde quedaban expuestos y donde no y han entrado de la misma manera en las cinco casas no había gente”, dijo indignada.

“Estoy convencida de que acá hubo colaboración por parte de la empresa de seguridad a la cual pagamos”, afirmó contundentemente.



En relación a las hipótesis de los robos, la mujer dijo que “hay muchas conjeturas, pero las que las más fuertes son o la persona está adentro -hay muchas casas que están en alquiler- somos a 600 y pico de propietarios. Puede ser gente que esté ahí y que tenga colaboración de gente de seguridad, de la guardia como informante, o gente que viene de afuera con colaboración de la guardia también, para tener el ingreso y egreso liberado”.

Respecto de Ramón Frías, el encargado de la empresa de seguridad del barrio, la mujer dijo que a él no lo conoce y que no es verdad que hace un mes que tomó la seguridad del barrio. “Está desde agosto. Es una empresa de seguridad que fue impuesta porque ninguno tuvo ni voz ni voto; la trajo una desarrollista que no nos da explicaciones de nada”, remarcó.

Y agregó “otra cosa y me pareció totalmente fuera de lugar es si yo estoy pagando altísimas expensas donde la cifra mayor se las lleva seguridad, que me diga que yo no le tengo que decir a la guardia si me voy o no me voy es una locura, porque ellos están para cuidarnos. Hacernos culpable de algo que en realidad ellos están para la seguridad para darnos brindarnos seguridad, porque para eso se paga. Lo que ellos le paguen a sus empleados es otro tema y encima de decir que esto suele pasar en los fines de semana XL, si sabes que ya pasó una vez y te hiciste cargo de la empresa de seguridad de ese barrio y sabes que vino un fin de semana largo, cómo no reforzaste la seguridad si sabías que iba a volver a pasar. Porque lo que dijo suele pasar claro, ya pasó una vez en el barrio, por eso se hicieron cargo ellos de la seguridad. Nos dejó regalados, en una palabra, porque el señor se fue Mendoza”, subrayó en relación a Frías.

En medio de la bronca y la impotancia, Romina dijo que “se supone que si yo no estoy, con más razón me tengo que quedar tranquila porque la guardia tiene que saber que yo no estoy y me tiene que custodiar mi vivienda y no liberármela para que me entren a robar”.

La mujer, que es abogada, sostuvo que va a llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar a los responsables de los robos. “ Hace un mes que yo me mudé de un barrio público de Córdoba, donde nunca me habían entrado a robar (…) para tener seguridad, para no tener que poner rejas, alarma, cámaras de seguridad. La inversión que ya hice en un barrio público la tengo que hacer en un barrio privado, o sea el colmo desde los colmos”, señaló.

“Acá han incumplido ellos es un contrato: ellos no han prestado el servicio por el cual se le paga; ellos no han cumplido con la seguridad no puede ser que entre sábado y domingo hayan robado cinco propiedades y que nadie haya visto nada. Esta empresa de seguridad vino nos prometió que iban a hacer este esta auditoría que es la que me pasaron por mí que no tiene fecha en donde proponen las cámaras y nunca se hizo nada”, detalló Romina.

“No hay cámaras de las esquinas, las luces están que se caen a pedazos. Me apoyé ayer en un poste y pegado con cinta, la electricidad un peligro para los para los niños hay y se está pagando unas empresas altísima. Entonces, dónde se está yendo ese dinero?”, se preguntó.

Volviendo al tema del robo, remarcó: “Esto está estudiado en convivencia con la seguridad porque sabían dónde en qué lugares podían entrar donde las cámaras no los tomaban”.

Por último, dijo que va a presentar denuncias en la justicia y hará todo lo que tenga que hacer. “Contra quien tenga que ir voy a ir”, concluyó.



Escuchá la nota completa: