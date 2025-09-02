Robo en una distribuidora: secuestraron más de $30 millones e inhibidores de alarmas

En horas de la madrugada de este martes, en barrio General Bustos, al noreste de la ciudad de Córdoba, la policía secuestró más de 30 millones de pesos, cheques, un automóvil Renault Sandero, diversas herramientas, un inhibidor de alarmas tipo Pandora y otro de tipo linterna, entre otros elementos.

El Comisario Mayor Juan Pablo Esquivel detalló en un móvil de Canal 10 que, durante un patrullaje preventivo, personal policial observó en la intersección de avenida Juan B. Justo y Santiso Moscoso a tres personas que abordaban el vehículo tras descender de un techo.

Tras un seguimiento controlado que culminó en calle Acampis al 1100, al notar la presencia de la patrulla, los ocupantes escaparon y abandonaron el rodado, que quedó con los objetos mencionados en su interior.

Posteriormente se recibió la denuncia del titular de un comercio mayorista ubicado en avenida Juan B. Justo al 3600, quien dio cuenta del faltante del dinero y otros elementos incautados tras forzar la caja de seguridad.

El hecho se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.