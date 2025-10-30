El insólito megaoperativo policial en un hotel alojamiento, ubicado en uno de los accesos a la ciudad de Córdoba, tuvo como trasfondo un violento robo en una casa del barrio Villa Belgrano.

Las conjeturas de un conserje, frente a comentarios de dos clientes sobre un "arma", provocaron un despliegue cinematográfico con cerca de diez camionetas, agentes del ETER y negociadores en el Hotel Ruta de avenida La Voz del Interior.

Después de descubrir la equivocación que dejó expuesto hasta al propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, todavía resta por resolver el robo ocurrido a menos de cinco kilómetros del epicentro del papelón policial.

El abogado de la familia que sufrió el robo en la vivienda de la zona norte de Córdoba dio detalles del hecho de inseguridad que involucraría a un exempleado y un botín millonario.

Ver: Insólita resolución del fuerte operativo de seguridad en un hotel alojamiento de Córdoba



"Fue un hecho con características muy violentas, ingresaron entre las 6 y las 6 y media de la mañana, aprovechando que mi cliente no se encontraba. Pero sí estaba la novia", explicó el abogado Rodrigo Rodríguez Yadarola.

Los ladrones golpearon a la mujer y la ataron para dejarla inmovilizada mientras desvalijaban la vivienda, llevando una "gran cantidad de dinero", según dijo el abogado.

Joyas, relojes y armas también formaron parte del botín que los asaltantes sustrajeron de la vivienda de Villa Belgrano.

"Habíamos hecho cinco denuncias en la Unidad Judicial 19 por un exempleado que estaba disgustado con su despido y había hostigado a mi cliente, advirtiéndole que podía llegar a pasar", dijo el abogado

En medio del asalto, la mujer golpeada reconoció a uno de los ladrones como el exempleado y aseguró que el hombre le reconoció: "esto es culpa de tu novio".

Rodríguez Yadarola dijo que hay tres personas involucradas en el robo y que espera que la fiscalía actúe con celeridad para concretar las detenciones.