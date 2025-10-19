Un delincuente no tuvo en cuenta el avance de la tecnología y quedó detenido este sábado luego de que lo delatara la aplicación digital de una billetera virtual.

Todo comenzó cuando un hombre de 41 años robó en un domicilio particular de la calle General Paz al 2.800, en el barrio Alta Córdoba. En esa ocasión, el delincuente se llevó varios elementos personales de la familia asaltada, entre ellos una tarjeta de crédito.

Horas más tarde, el hombre fue detenido a pocas cuadras del lugar donde se produjo el primer hecho, más precisamente en Luis de Góngora al 230, cuando intentó utilizar el plástico en un comercio.

Según informó la Policía, la detención se produjo cuando el ahora detenido quiso utilizar una tarjeta de Mercado Pago, sin tener en cuenta que tenía un chip de ubicación que había sido utilizado por la dueña para dar con el paradero de su tarjeta luego de percatarse de que alguien la estaba utilizando.

Fue así que, gracias a la notificación de la aplicación de la billetera virtual, la víctima del robo recuperó su plástico y el delincuente quedó a disposición de la justicia.