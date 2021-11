La Agencia Córdoba Cultura prepara nuevos eventos culturales para ver esta semana.

Llega el espectáculo Proyecto 21 / Historias de rock en el Teatro del Libertador General San Martín; continúa el ciclo virtual de entrevistas Con acento cordobés, donde Santiago "Colorete" Gianola dialogará con Daniel Guardia. Además la Casa de la Cultura de Río Cuarto ofrecerá la muestra "Naturaleza, mi fuente inagotable", de Tatiana Álvarez.



Conocé la grilla completa de actividades, día por día:



A las 19. – Av. Vélez Sarsfield 365



La Orquesta Académica Juvenil, el Coro del Seminario de Canto y el Seminario de Danza Clásica Nora Irinova presentan Proyecto 21 / Historias de rock. Los grandes referentes del rock nacional como Fito Páez, Charly García, Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta son abordados desde una mirada interdisciplinaria por los elencos de formación profesional del Teatro del Libertador

Lunes 8

A las 17. Ensamblar Museos: Museo del Carruaje



Ensamble Creativo, grupo colaborador de personas mayores del Museo Evita Palacio Ferreyra de la ciudad, se propuso este año “Ensamblar Museos”, un proyecto que tiene como objetivo darle visibilidad a los museos del interior de la provincia para promover el intercambio cultural. En esta oportunidad se presenta el Museo del Carruaje «El Tacú» dirigido y creado por Marianne Dick y Pablo Rapisarda. Ubicado en Ruta 5, Km. 68.5 de Villa Ciudad Parque, Calamuchita. A 70 km de Córdoba capital y a 9 km de Villa Gral. Belgrano el museo fue creado en 1988 a partir de una colección de carruajes y automóviles.

Web: www.museodelcarruaje.org.ar FB Museo del Carruaje IG @museodelcarruaje

A las 17.30. Laboratorio en Danza: Cuerpos en riesgo. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



Jornadas a distancia a cargo de los docentes Claudio Gasparotto, coreógrafo y maestro de danza, Rocco Mangieri, semiólogo e investigador, Fabio Mina, músico, Dorin Mihai, fotógrafo, y Mattia Fornaciari, diseñador gráfico. Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripción previa a cursoscontemporanea@gmail.com con asunto Capacitación Cuerpos en riesgo.

A las 21. Bajo el lente de Agustina Losada



Un azar imprevisible en la (“mala”) fotografía es un trabajo de reflexión sobre otra forma de fotografiar. Es una recopilación de algunas de las últimas imágenes de la autora creadas a partir de diferentes técnicas y procesos experimentales dentro de la fotografía analógica. En esta obra expresa mi interés y fascinación por las imperfecciones y particularidades imprevistas que se pueden observar al ver los resultados. Siendo una amante del azar y la serendipia, busca mostrar estos otros caminos y formas de observar y retratar.

Martes 9

A las 15. Adivinanzas del MEC



Posts con adivinanzas para conocer algunos datos e información sobre las obras de la exhibición 125º Aniversario Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta, que hoy forma parte de la colección del MEC, y sobre los artistas, quienes fueron centrales en la constitución del arte moderno en Córdoba a finales de los siglos XIX y XX por su tarea docente en la Academia. Las actividades se pueden realizar de manera virtual visitando la exposición de manera presencial o virtual. Las respuestas a las adivinanzas se podrán encontrar en la exhibición, en el catálogo de las exposiciones del MEC subido a la página web y en las redes sociales del museo. Repite el jueves a las 15.

A las 17. Visita virtual a la muestra: Anselmo Piccoli, del realismo a la abstracción



Esta es una muestra retrospectiva del artista rosarino donde se percibe el devenir de un estilo a otro de manera notable. Esta muestra, curada por María Cristina Rossi ofrece al espectador una cartografía visual que permite comprender y descubrir rasgos distintivos de la historia del arte local.

A las 18.30. Cine: Martin Eden (de Pietro Marcello, Italia, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



Martin Eden es un chico humilde de pueblo que se gana la vida trabajando como marinero. Un día, Martin defiende de una agresión a Arturo, un joven de clase alta. Como agradecimiento, éste invita a Martin a su hogar y poco a poco le va introduciendo en su estilo de vida. El joven conoce así las ventajas de la educación, y ve esto como una oportunidad para progresar y convertirse en el escritor que ha decidido que quiere ser, mientras aprovecha al máximo el tiempo entre lujos. Martin recibirá un impulso inesperado cuando conozca a Elena, la hermana de Arturo, de la que se enamora al instante. Repite el miércoles 10 a las 21 y el sábado 13 a las 18.30. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 20. Cine por la diversidad: El tren blanco (de Nahuel García, Ramiro García y Sheila Pérez Giménez, Argentina, 2003). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



Cuando las luces de la ciudad se apagan, desde las afueras de Buenos Aries, llega un tren en el que viajan hombres, mujeres y niños excluidos del sistema, que se ganan la vida juntando lo que otros desechan. Los trabajadores del cartón, como ellos se denominan, deben luchar día a día contra la indiferencia y la soledad. El documental se introduce en el conflicto interno que se produce en ellos quienes, a pesar de las situaciones sociales que atraviesan, buscan la dignidad que los identifica como hombres. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro Ángel Vilkelis



El creador y director del Mysti Soul Choir cuenta cómo han logrado adaptarse, siendo un coro tan grande, a la virtualidad de la pandemia. Además se podrán escuchar fragmentos de algunos temas de soul con un coro en formato reducido.

A las 21. Cine: Retrato de una mujer en llamas (de Céline Sciamma, Francia, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



Francia, 1770. Marianne, una pintora, recibe un encargo de una condesa que consiste en realizar el retrato de bodas de su hija Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y que tiene serias dudas respecto a su próximo matrimonio. Marianne tiene que retratarla sin su conocimiento, por lo que se dedica a investigarla a diario. Repite el miércoles 10 a las 18.30 y el sábado 13 a las 21. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

Miércoles 10

A las 17. Actividad en torno a la muestra Hablemos. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Hablemos de Matías Farfán, Juan Coronel y el Colectivo Vihrósica, pretende ser un dispositivo didáctico para iniciar el diálogo y la colaboración entre activismos, museo, centro cultural y comunidad en torno a las vivencias positivas VIH y las demandas actuales. Un dispositivo que trace preguntas, aborde distintos puntos de vistas y argumente desde un lugar más allá de saberes instaurados. Este circuito se conforma con la necesidad de generar una plataforma de difusión e intercambios con otros activismos, seropositivos o no, con el fin de construir un diálogo interseccional en torno al VIH. En esta oportunidad, se presenta la actividad Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs – artiVIHsmos posibles. El lenguaje artístico en la visibilización y construcción de artivismos posibles para repensar nuestras corporalidades, vivencias e identidades. ¿La construcción de causas? Invitados: Noe Gall (El deleite de los cuerpos), Elian Chali (Torceduras y Bifurcaciones) y artistas de la muestra Hablemos.

A las 17. Poesía con Fabio Cardarelli



En este video el poeta intercala lecturas de poemas con una breve reseña acerca de cómo interpreta la poesía. Cada imagen que acompaña es una búsqueda experimental, ambientada en su biblioteca, en sus manuscritos, en la ventana con lluvia… Son 3 poesías de sus libros: Truco de espejos y Recomendaciones para un eterno descanso (Lago editorial) y La breve recompensa (Ed. Dínamo poético).

A las 18.30. El noviembre negro. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte– Rosario de Santa Fe 218



Conversatorio a cargo de M. José Becerra y Daniel de la Torre en el marco del ciclo En diálogo con lo AFRO cuyo fin es visibilizar, tensionar y reflexionar acerca de la raíz afro, su legado, pasado, presente y supervivencia en la actualidad y el futuro. Entrada gratuita por orden de llegada y con aforo limitado para las actividades del ciclo. Cupo: 40 personas (acceso gratuito por orden de llegada hasta completar el aforo).

A las 20. El Nombrador, una película sobre Daniel Toro. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



Documental musical que aborda la vida de uno de los artistas más importantes de la música argentina. Daniel Toro, una leyenda viviente, es autor de clásicos como Zamba para olvidarte, Mi Mariposa Triste (junto a Julio Fontana), El Antigal, Cuando tenga la tierra (junto a Ariel Petrocelli), entre otros grandes temas. El rodaje fue realizado entre enero y marzo de 2020 y tuvo lugar en las provincias de Córdoba, Salta y Buenos Aires. La película documental contó con el apoyo del INCAA, la participación del mismo Daniel Toro, y la hija menor del músico -también cantante- Daniela Toro, productora musical de la película y de la banda sonora. También participaron los otros hijos músicos de Daniel Toro, Claudio, Facundo, Carlos y Miguel. Además ofrecen testimonios y su arte, artistas de la talla de Teresa Parodi, Víctor Heredia, Abel Pintos, Diego Torres, Ricardo Mollo, Nadia Larcher, Los Carabajal, Samir Petrocelli, Belén Jaramillo y Franco Ramírez. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Con acento cordobés: Daniel Guardia



Este ciclo de entrevistas llega al mundo del cuarteto: el latido de la identidad popular. Con el flamante Museo del Cuarteto como escenario, Santiago” Colorete” Gianola indaga de lleno en el ambiente y las carreras de los más reconocidos exponentes de este género musical. El pasado, el presente y el futuro confluyen en estos cinco programas que exploran aspectos culturales, musicales y artísticos del cuarteto desde la mirada de sus actores protagónicos. El próximo miércoles el entrevistado será Daniel Guardia.

Facebook.com/cba.cultura e Instagram @cultura.cba

A las 21. Desde el Atelier de Lucas Jalowski



Lucas Jalowski es artista visual y arquitecto. Los medios principales con los que trabaja son la pintura y el dibujo. Se formó en talleres, residencias y clínicas de arte y fue becario en tres oportunidades del Fondo Nacional de las Artes. Fue seleccionado en más de veinte Salones Nacionales y recientemente recibió el primer premio adquisición del 12º Premio de Artes Visuales de la Fundación Itaú Argentina, con una obra que trata sobre lo micro y lo macro político en una memoria familiar sobre un hecho trágico de la historia de Córdoba.

Jueves 11

A las 17. Músicos produciendo: breve encuentro con Silvina Paola

La cantante y compositora comparte sus reflexiones sobre su último material Nuevo Amanecer y lo interpreta acompañada por Mari Polé y Janma Canizzo.

A las 21. Teatro en primera persona: Cecilia Di Marco y Alejandro De La O



Esta dupla conforma el Grupo Egos Teatro para las infancias y en este video cuentan cómo nace el grupo 21 años atrás cuando eran estudiantes de la Escuela Superior Integral de Teatro “Roberto Arlt” y sus primeras performances. Además, cuentan cómo surge el nombre del grupo y cuáles fueron sus primeros comienzos.

Viernes 12

A las 17. Mini recital de Alma Zarza



Alma Zarza es una cantante cordobesa de 10 años que comenzó grabando videoclips e interpretaciones para Spotify desde los 6. Sus videos en YouTube llegan a récords de audiencia de más de 100 millones de reproducciones en todo el mundo. Bajo el sello Capitol Digital Record lanza, cada 15 días, una canción nueva con la producción y dirección de su padre el músico y cantante Pablo Zarza. Este video en vivo está grabado por el ingeniero David Altamirano y sus imágenes están producidas por Ariana Sarmiento, mamá de Alma.

A las 18:30. Apertura de la muestra Epojé, objetos sonoros. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Con curaduría de Santiago Bartolomé, en el marco de la Bienal de Música Córdoba, organizada por el Sindicato de Músicos de Córdoba. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Proyecto 21 / Historias de rock. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



La Orquesta Académica Juvenil, el Coro del Seminario de Canto y el Seminario de Danza Clásica Nora Irinova presentan Proyecto 21 / Historias de rock. Los grandes referentes del rock nacional como Fito Páez, Charly García, Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta son abordados desde una mirada interdisciplinaria por los elencos de formación profesional del Teatro del Libertador con dirección general de Matías Saccone. Entrada general a 500 pesos a través del sistema autoentrada.com y en la boletería del teatro (de martes a sábados de 9 a 20, teléfono 414-3412). Repite el sábado 13 a las 19.

A las 19:30. Actividades en el marco de la Bienal de Música de Córdoba. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Performance sonoras a cargo de Microfeel & Santiago Bartolomé y Charbonnier + Luckyboy (Hibryd Set) como parte de las numerosas actividades que se llevan adelante en el marco de la Bienal de Música Córdoba. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Teatro: Del Misisipi a Bahía. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



La obra narra la historia de las dos divinidades africanas de Orisha: Xangò y Yemanyà, que se sensibilizan, bajan y se corporizan para hacer una defensa férrea, imponiendo justicia ante la opresión que sufre la comunidad negra en todo el mundo, en manos del racismo y la indolencia humana. La obra también pone fuerte acento en el concepto de lucha, como herramienta única de resistir y revertir las injusticias, abriendo un sesgo reflexivo a las perspectivas de género, resaltando también la lucha y conquista de las mujeres en búsqueda de la igualdad. Una historia apasionante y desgarradora que deja un mensaje vigente humano, social, reflexivo y contundente. Elenco: José Luis (Xangò), Luly Jaime (Yemanya), Maximiliano Vera Barros (Guitarrista y cantante de Samba y Blues), Flor Rivarola (Cantante Sambas, percusionista y guitarrista), Gloria Acosta (Cantante y guitarrista de música popular), Popi Castillo (Músico). Entrada general 700 pesos únicamente a través del sitio autoentrada.com.

A las 20. Inauguración de la muestra: Naturaleza, mi fuente inagotable de Tatiana Álvarez. Casa de la Cultura – Río Cuarto



Desde hace 12 años la naturaleza es la temática que desarrolla la artista en su producción, con su inagotable riqueza visual de formas y colores. Toma al paisaje como entorno; desde siempre es cautivada por los árboles, las flores y las aves en vuelo lo cual le sirve de inspiración para un largo proceso que la lleva a estudiar la clasificación y morfología de las diferentes especies vegetales y animales. En este permanente proceso de investigación se detiene con especial interés, en los últimos tiempos, en colibríes, orquídeas y peces. Sus expresiones se llevan a cabo en cartones, los cuales corta, desgarra, raspa, rearma, pega y superpone; lo que le permite incorporar un juego espacial que acerca a la representación tridimensional. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cultura en el Patio: Milonga sin Corte



Milonga sin corte, el trío integrado por Benjamín Juárez Rodríguez (violín), Verónica Bie (voz) y Ramiro Tarifa (guitarra), presenta Patio de tango, un espectáculo musical con impronta teatral que destaca las obras del tango contemporáneo, composiciones propias y clásicos de cuarteto, rock, murga versionados al estilo arrabalero. Un viaje por el tango y sus diferentes interpretaciones, desde la chispeante jovialidad del Nuevo Gotan, la técnica de la Edad de Oro y el barro reo de la Guardia Vieja, guitarra, violín y una poderosa voz femenina hacen de Milonga Sin Corte un vocero joven del tango en el mundo.

A las 21. La Narradora Impura. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Este es un espectáculo de narración oral escénica en formato unipersonal, con textos seleccionados que abordan el empoderamiento de la mujer y son atravesados, a su vez, por una temática social de género que los enlaza. El personaje de la narradora, representado por Eugenia Cora, se vale de distintos espacios escénicos tales como su camarín, donde se prepara para contar, el pasillo donde atraviesa cada instante previo a la sala de cuentos y este último espacio donde expande todo su potencial como narradora. Hay un espacio más en la platea destinada al último cuento, espacio elegido por la intimidad y cercanía que le suman a la historia; con dirección de Paula Neri. Entrada general 600 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21.30. Teatro: Donn Nadie, unipersonal de Marcelo Massa. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Esta es una obra ficcional. Relata aspectos de la biografía de un ser, Cacho. Habitante de una ciudad, Córdoba. Habitante de un barrio tradicional, San Vicente. Hijo y nieto de carniceros. Trabaja en la carnicería. Su vida transcurre como cualquier vida de un muchacho de barrio. Un día ve bailar a Jorge Donn en la Av. Hipólito Yrigoyen. Algo cambia en él y comienza un recorrido para cumplir su sueño. Ser bailarín. Una reflexión íntima, pequeña, poética por momentos. La obra transcurre en el camarín, momentos antes de iniciar una función. Entrada general 600 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Viernes de Música: Marce Offelia y Los $in Cargo. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



Banda de Punk Rock nacida en Río Cuarto en 2016. Originalmente estuvo integrada por cuatro músicos: Marce Offelia, Jorge «El Viejo» Esmael, Damián Acevedo y Carlos «Chaco» Sampayo. Sus primeras presentaciones fueron un homenaje a Los Ramones, tras cumplirse veinte años de su último show. La banda se presentó en diferentes bares y eventos locales y, además, realizó giras por las provincias de San Luis, Mendoza, San Juan, Chaco y Corrientes, convocando a tres músicos chaqueños para la gira por Resistencia, Sáenz Peña y Castelli, la que se realizó durante tres años consecutivos. En 2018 ingresó como baterista Salvador Velázquez quien, con tan sólo 17 años, aportó a la banda una nueva energía. En 2019 realizó shows locales y una gira por la provincia de San Luis. En 2020 creó su propia sala de ensayo La St. Rose. Durante el aislamiento, entre los meses de septiembre y octubre, grabó su primer EP Fase 1 y actualmente está produciendo la segunda parte del EP que no solo cuenta con la participación de músicos invitados sino que incluye temas inéditos. Entrada general 300 pesos; dos butacas contiguas, 500.

Sábado 13

A las 17. ¿Hacemos arte? Papeles plegados y dibujos. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Dictado por Juan Juares autor del libro ¿Hacemos Arte?. Se realizarán dos actividades sobre los libros: Me pareció ver un lindo gatito y Ojos saltones que incluyen técnicas de papeles plegados y dibujo. Está destinado especialmente para niños y niñas de 5 a 13 años y sus familias. Traer materiales: papel tamaño oficio o A4 (cualquier gramaje y color), tijera, pegamento, lápices de colores o fibras. Entrada libre y gratuita, cupos limitados (hasta 20 personas) con inscripción previa: mec.educacion@gmail.com

A las 17. Visita al taller de FIERO



FIERO es una marca de accesorios urbanos creada en la ciudad de Córdoba por Renzo Cáceres y Eduardo Cáceres. Con más de 5 años en el mercado local ha ido evolucionando e incorporando diferentes productos y mejorando su propuesta de acuerdo a la demanda y las apreciaciones de los usuarios. La marca nace para responder a la necesidad de contar con accesorios prácticos y estéticos de uso cotidiano. Una de las premisas que fundamentan la lógica de diseño de FIERO es la de utilizar solo materia prima y mano de obra 100% local. Actualmente la marca utiliza materiales de reuso para algunos detalles y moldería que se adapta para generar la mínima cantidad de desechos posibles.

A las 21. Mini recital de Pieles



Pieles es una banda de rock alternativo integrada por Jorge Avilés (guitarra y coros), José Avilés (bajo), Mauricio Condon (guitarra y voz) y Emi Di Natale (batería) con influencias stoner y grunge, que retrotraen a los sonidos de los años 90. Espíritu es el single de su reciente segundo disco En la mitad del bosque estrenado en 2021 buscando teñir de música este presente atípico y regalando lo mejor de su esencia introspectiva del grunge-stoner rock.

A las 21. Deshojado, unipersonal de un actor ciego. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de aquellos ojos que no ven? Deshojado, unipersonal de un actor ciego propone una mirada sensible sobre las vivencias de un joven artista que perdió la vista, pero no su pulsión creativa. Camino sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual que aquellos árboles que desnudan sus cortezas para develar las grietas que los surcan.

Entradas desde 450 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.



A las 21:30. Dos señoritas Julia en caída. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Dos mujeres atravesadas por el agua. Una invitación a transitar el vértigo y la complejidad de la esencia del género femenino. El goce de la caída y la fuerza de la disolución: imprimen en la escena espasmos de desopilantes búsquedas por conservar el orden o la armonía de las pequeñas cosas que han quedado en pie. Entradas 700 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

Domingo 14

A las 17. Visita al taller de Mapia



Mapia es una marca de objetos ilustrados con diseños propios, pensada para almas viajeras y curiosas. El emprendimiento de Eugenia Belaus es una fusión de mapas, viajes, diseño y arquitectura, plasmados en objetos de uso diario, papelería y objetos viajeros. Mapia busca motivar y acompañar a quienes ansían explorar nuevos destinos. A través de las ilustraciones originales, se intentan revalorizar las identidades locales para generar un vínculo particular entre lugares y personas.

A las 21. Mini recital de Carlos Ávalos



Carlos Ávalos es un cantautor cordobés parte de la historia del nacimiento del rock argentino. Fue fundador de la banda Los Bichos en 1966 la cual, en 1968, grabó su primer disco de estudio en Buenos Aires con el sello Music Hall y, años después, con Fonal. Actualmente es uno de los distinguidos habitantes musicales de las peatonales de la ciudad de Córdoba. Su primer disco fue rescatado para el INAMU y está esperando su nueva re edición. En esta presentación comparte versiones acústicas de los clásicos de Los Bichos y nuevas composiciones.

