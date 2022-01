Ante la presencia de una escalada de casos de coronavirus en Córdoba y el país, surge el interrogante ¿cuándo comenzará el descenso de contagios?

En Es Por Acá, de radio Universidad, consultaron al infectólogo Hugo Roland, exdirector del Hospital Rawson, quien resaltó que no se hace hincapié en la "prevención primaria": distanciamiento y correcto uso del barbijo.

"Lamentablemente estamos asistiendo a una transmisión en masa del virus sin que hagamos lo suficiente para que la gente no se infecte", expresó.

El problema de fondo, consideró, es la saturación del sistema sanitario, hecho que ya está sucediendo, dijo.

Para Roland es necesario cambiar el discurso que dice que esta nueva variante Ómicron es "más leve". "El estado de incertidumbre es real y el discurso dominante no acompaña para que la gente no tome los cuidados (...) Hay dos muertes documentadas con Ómicron, personas vacunadas con tres dosis. Creo que no es responsable este discurso", explicitó.

El especialista celebró la inmunización en nuestro país, que es elevada: "Ha bajado la mortalidad de forma estrepitosa. La probabilidad de muerte en una persona vacuna es tres veces menor a una no vacunada". Sin embargo, señaló que en aquellos países donde la vacunación alcanza a un número reducido de la población es donde se generan nuevas variantes del virus.

"Se han priorizado algunas actividades económicas negando la real situación sanitaria", expresó y puntualizó que "las transmisiones se dan en actividades sociales masivas", ejemplo de ello es el centenar de personas que se agolpó en balnearios serranos durante el fin de semana, sin barbijo y sin distanciamiento, lo que Roland etiquetó como "un experimento a cielo abierto".

El infectólogo también se refirió a cómo se han ido modificando los períodos de aislamiento: "es una medida administrativa para ordenar el caos que ha producido la epidemia".

El boom de los hisopados, Roland lo consideró como "el hisopofest. Las condiciones no son las adecuadas, son altamente peligrosas, sobre todo para la gente que está esperando (...) Tenemos una circulación comunitaria calamitosa".

La viabilidad de transmisión del virus, explicó el experto, es de 8 a 10 días para las primeras variantes y Ómicron habría bajado la viabilidad, es decir que la carga viral no alcanza para contagiar a otra persona pasado un período más corto de tiempo. Así, Roland ejemplificó que el período de excreción viral en el 2020, una persona daba positivo durante 30 días pero contagió durante 8.

Pese a no estar confirmado, Roland concluyó que es probable que haya reinfección con la misma variante.