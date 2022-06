Las protestas de transportistas auto convocados ante la falta de gasoil en distintos puntos del país siguen adelante y en Córdoba, se desarrolla en la ruta 9 norte, a la altura de Sinsacate, adonde un grupo de manifestantes impidió el paso de los camiones durante la jornada del miércoles, los que fueron obligados a detenerse a la vera del camino.

Luis Sueldo, uno de los voceros de los manifestantes en ese lugar, aseguró que la medida sigue adelante hasta que "no haya algo concreto desde Buenos Aires". En ese sentido, recordó que durante esta jornada, de 9 a 13 y de 15 a 20 horas, se impedirá el paso de camiones por el sector.

En diálogo con el programa "Pensavalle informa", por radio Universidad, Sueldo agregó que en las primeras horas de la mañana se liberó a los camioneros que estaban parados desde ayer a la vera de la ruta, hasta las nueve de la mañana. "Ahora le damos vía libre a todos los camiones que están acá, para hacer recambio de gente, porque los muchachos que están desde ayer están agotados, ya viene gente nueva", sostuvo.

Al ser consultado por el paro por tiempo indeterminado decidido, Sueldo expresó que si no hay soluciones seguirán adelante y aseveró que de continuar así, "va a haber desabastecimiento, sin dudas". Más adelante se refirió a las declaraciones del ministro de Agricultura, Julián Domínguez quien aseguró que en los próximos 15 días llegarán tres barcos de gasoil y afirmó que "es todo mentira", aunque no fundamentó la respuesta.

Finalmente, se refirió a la protesta y dijo que, a diferencia de lo sucedido el miércoles en la provincia de Buenos Aires, "acá no hay corte total, solo no dejamos pasar a los camiones", a los que se "invita" a estacionarse en la banquina, por lo que señaló que no cree que la fuerza pública los desaloje del lugar.