Aún más sofocante que el viernes, arrancó este sábado en Córdoba, que tendrá una jornada agobiante en cuanto a la temperatura, pero se prepara para una noche/madrugada del domingo con el ingreso de un frente frío que cambiaría drásticamente las condiciones climáticas, principalmente en el sur provincial.

La mínima arrancó alta para la época del año, marcando 19,7° a las 6:30 de la mañana, mientras que en la ciudad capital la máxima del viernes llegó hasta los 31° a las 16:00.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la columna mercurial de este sábado supere los 32° y emitió alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes para todo el territorio de la provincia, que incluirían fuertes ráfagas de viento norte durante toda la jornada.

Según el último parte, para la tarde y la noche de este sábado “se espera el desarrollo de fuertes tormentas, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos”.

A raíz de esto, se espera que la temperatura baje al menos diez grados el domingo y que la máxima apenas supere los 20 grados, con vientos del sector sur que podrían alcanzar los 70 km/h.

Riesgo de incendio

Así como lo ha hecho durante toda la semana, desde la Secretaría de Riesgo de la Provincia se indicó que se mantiene una “alerta extrema por incendio en toda la provincia”.