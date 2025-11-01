Tal cual ocurrió en octubre, la inestabilidad climática sigue siendo la principal característica en el inicio del mes de noviembre aunque pareciera que el frió comenzó a despedirse de los cordobeses.

En tanto la temperatura máxima del viernes alcanzó los 30,5 grados a las 15:30, este sábado la mañana arrancó un poco más fresca con apenas 12,8 grados y sin la presencia de lluvia al menos en la ciudad capital aunque con el cielo parcialmente nublado.

De todas maneras, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico prevé hasta un 70 por ciento de probabilidades de lluvias para Córdoba, las que podrían darse mayormente en zonas serranas y el Camino de las Altas Cumbres, tal como lo informó la Policía de la Provincia.

Para este sábado la máxima prevista podría alcanzar los 25 grados y para el domingo hasta los 30 grados, aunque ya con menos chances de precipitaciones.

En cuanto a la primera semana de noviembre las posibilidades de lluvias irán en aumento al tiempo que las temperaturas máximas previstas disminuirán un poco y se ubicarían entre los 20 y los 25 grados.