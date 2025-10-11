La provincia de Córdoba tendrá este sábado una jornada de extremo calor y una alerta máxima por riesgo de incendios, provocada por fuertes ráfagas de viento norte que continuarán al menos hasta la tarde-noche.

Por la madrugada, la mínima de este sábado fue de 18 ºC luego de un viernes de intenso calor, con una temperatura máxima que alcanzó los 34,4 ºC a las 15:30.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó esta mañana una alerta amarilla por vientos fuertes, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

A raíz del fenómeno, la Policía de Córdoba emitió un comunicado pidiendo a los automovilistas circular con precaución por las rutas y caminos de la provincia.

Sin probabilidades de lluvia para los próximos días, la columna mercurial sólo bajará un poco este domingo, cuando alcance apenas los 27 ºC; en tanto que desde el lunes y por el resto de la semana se espera que las máximas sean siempre cercanas a los 30 ºC.