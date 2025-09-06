Sábado frío en Córdoba: el aumento de la temperatura se espera recién el lunes

El fin de semana en Córdoba dará otra muestra de que el invierno está haciendo lo imposible por no irse rápidamente. Este sábado la mínima informada por el Observatorio Córdoba fue de apenas 6 grados a las 6:15 y se espera una máxima que, de concretarse, estaría apenas cercana a los 17 grados.

El frío se hizo sentir mucho más en el interior de la provincia. En el Parador el Cóndor de las Altas Cumbres la mínima que se registró fue de -5,5 grados, mientras que en Los Reartes se ubicó en -3,4 grados.

Así, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un leve mejoramiento de las condiciones climáticas respecto del viernes, que tuvo una máxima de solo 13,4 grados a las 17.

Durante el primer día del fin de semana persistirá el ambiente fresco y habrá nubosidad variable con ráfagas de viento que, por la tarde, oscilarían entre los 45 km/h y los 50 km/h del sector noreste.

La situación no se modificará demasiado para el domingo, aunque sí se producirá un pequeño incremento en la temperatura máxima, ya que rondará los 18 grados; siempre con el frío presente, principalmente en las primeras horas de la mañana.

Para el lunes el SMN anticipa que las temperaturas máximas serán más típicas de la primavera, con registros por encima de los 20 grados, pudiendo llegar incluso hasta los 25 o 26 grados hacia el miércoles y el jueves.