Por Andrés Oliva

ESCÁNDALO Datos matan relato de Salim: no “cagan en un balde” y Milei frenó las obras de cloacas Un tuit de Lucas Salim, CEO del grupo PROACO, generó polémica nacional en redes sociales y medios de comunicación al afirmar que en el conurbano bonaerense “cagan en un balde” y que la pobreza se explica porque “votan mal”. Los datos oficiales lo desmienten.