Economía
Salarios de pobreza: protestan trabajadores de Prensa en Córdoba
Tiene lugar este miércoles en la Capital. En plena negociación paritaria, solicitan recuperar la gran pérdida adquisitiva.
Por Andrés Oliva
ESCÁNDALO
Datos matan relato de Salim: no “cagan en un balde” y Milei frenó las obras de cloacas
Un tuit de Lucas Salim, CEO del grupo PROACO, generó polémica nacional en redes sociales y medios de comunicación al afirmar que en el conurbano bonaerense “cagan en un balde” y que la pobreza se explica porque “votan mal”. Los datos oficiales lo desmienten.
Tránsito
Choque múltiple en Córdoba: uno de los vehículos volcó en barrio Villa Páez
En la mañana de este miércoles se produjo un siniestro vial que involucró a tres automóviles. Las autoridades se movilizaron para esclarecer los hechos y brindar atención.
justicia
Denuncian al fiscal De Aragón por la detención de Federico Giuliani y otras 14 personas
La presentación la hicieron los abogados Claudio Orosz y César Theaux. Apuntan además a jefes policiales que participaron del un operativo "falso". Suspendieron la declaración del secretario general de ATE, además lesionado en la protesta del pasado 28 de agosto en la Municipalidad de Córdoba.
