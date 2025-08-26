Con ingresos degradados desde hace años, trabajadores de prensa y comunicación de la provincia de Córdoba discuten en estos días la paritaria con la patronal de un sector que percibe millonarias pautas.

Sin embargo, la realidad de los trabajadores lejos está de ser cómoda. Un empleado de una empresa periodística percibe en muchos casos no más de $700.000, un monto similar a lo que cuesta aproximadamente un alquiler de un departamento de dos dormitorios.

"Estamos en una negociación realmente muy compleja. Partimos con salarios de absoluta pobreza", dijo a Canal 10 Guillermo Davies, secretario general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), seccional Río Cuarto.

Las empresas del rubro insisten con cifras que de ninguna manera mejoran la competitividad del salario, que de por sí ya está atrasado. Actualmente se discuten los porcentajes de aumento para el trimestre agosto-septiembre-octubre.