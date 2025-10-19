En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) allanaron dos domicilios en la localidad de Saldán.

Allí se detuvo a dos hombres, hermanos, por ejercer el narcomenudeo y se secuestraron estupefacientes. Las viviendas están ubicadas en calle Managua s/n de barrio Portón de Piedra y se encuentran a pocos metros de un hospital.

En los puntos de venta cerrados se secuestraron varios envoltorios de cocaína, dinero, una motocicleta y elementos relacionados a la actividad ilícita.

Por último, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de los hermanos a sede judicial por infracción a la ley Nacional de Estupefacientes.