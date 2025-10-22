Salieron a la venta las entradas para el Festival de Cosquín 2026
La edición número sesenta y seis del tradicional evento se realizará del 24 de enero al 1 de febrero de 2026, con transmisión de Canal 10.
Las entradas para el Festival de Cosquín 2026 se lanzaron a la venta este miércoles a través de la plataforma AutoEntrada.
El tradicional evento en el Valle de Punilla se realizará del 24 de enero al 1 de febrero del año próximo con la transmisión especial de Canal 10.
La presentación del festival tuvo lugar en el Monumento a la Bandera el miércoles pasado con la presencia de Soledad Pastoruti.
Entre los artistas que brillarán en una nueva edición del tradicional evento de folklore y música popular, se encuentran: Jairo, Christian Herrera, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Cazzu, Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Abel Pintos, Mariana Carrizo, Ahyre, Luciano Pereyra, Los Tekis, Los Nocheros, Yamila Cafrune, Lucio "El Indio" Rojas, Juan Fuentes, Chaqueño Palavecino, Soledad, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen y Milo J, entre muchos artistas más.
Programación completa de la 66° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín
Primera Luna - Sábado 24 de enero
Christian Herrera(Consagración 2025)
Jairo
Los Manseros Santiagueños
Susana Baca
Horacio Banegas
Mati Rojas
Emanuel Ayala (Revelación 2025)
Jorge Rojas
Pre-Cosquín: Solista Vocal
Pre-Cosquín: Conjunto Vocal
Delegación
Segunda Luna - Domingo 25 de enero
Dúo Coplanacu
Nahuel Pennisi
Flor Castro
Raly Barrionuevo
Paola Bernal
Facundo Toro
Cazzu
Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado
Delegación
Tercera Luna - Lunes 26 de enero
Ahyre
Luciana Jury
Guitarreros
Duratierra
Lucia Ceresani
Cristian Capurelli
Abel Pintos
Pre-Cosquín: Conjunto Instrumental
Pre-Cosquin: Solista de Malambo Masculino
Delegación
Cuarta Luna - Martes 27 de enero
Lázaro Caballero
Mariana Carrizo
Orellana Lucca
La Cruzada
(Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
Paquito Ocaño
Micaela Chauque Yoel Hernández
Lucio "El Indio" Rojas
Pre-Cosquín: Conjunto de Malambo
Pre-Cosquín: Dúo Vocal
Delegación
Quinta Luna - Miércoles 28 de enero
Leandro Lovato
La Callejera
Silvia Lallana
Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul-Julián Venegas y Homero Chiavarino)
Dúo Palma Sandoval
Ariel Ardit
Lucio Taragno
Luciano Pereyra
Pre-Cosquín: Conjunto de Baile
Pre-Cosquín: Canción Inédita
Delegación
Sexta Luna - Jueves 29 de enero
Los Nocheros
Destino San Javier
Yamila Cafrune
Homenaje a Musha Carabajal
Lautaro Rojas
Bruno Arias
Ceibo
Los Tekis
Pre-Cosquín: Solista Vocal
Delegación internacional de Japón
Delegación
Séptima Luna - Viernes 30 de enero
Juan Fuentes
José Luis Aguirre
El Encuentro
(Román Ramonda - Fabricio Rodriguez - Pachi Herrera)
Nati Pastorutti
Emiliano Zerbini
Juanjo Abregú
Adriana Rojas
Chaqueño Palavecino
Pre-Cosquín: Solista de Malambo Femenino
Pre-Cosquín: Solista Instrumental
Delegación
Octava Luna - Sábado 31 de enero
Juntos la Leyenda Continúa
(Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)
Suna Rocha
Juan Iñaki
Yamila Aguado
(Revelación 2025)
Pablo Lozano
Adrián Maggi
Soledad 30 Años
Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional
Delegación
Novena Luna - Domingo 1 de febrero
Peteco Carabajal
Campedrinos
Teresa Parodi
Cuti y Roberto Carabajal
Maggie Cullen
Gauchos of The Pampa
Milo J
Entrega de Premios
Delegación