Las entradas para el Festival de Cosquín 2026 se lanzaron a la venta este miércoles a través de la plataforma AutoEntrada.

El tradicional evento en el Valle de Punilla se realizará del 24 de enero al 1 de febrero del año próximo con la transmisión especial de Canal 10.

La presentación del festival tuvo lugar en el Monumento a la Bandera el miércoles pasado con la presencia de Soledad Pastoruti.

Entre los artistas que brillarán en una nueva edición del tradicional evento de folklore y música popular, se encuentran: Jairo, Christian Herrera, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Cazzu, Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Abel Pintos, Mariana Carrizo, Ahyre, Luciano Pereyra, Los Tekis, Los Nocheros, Yamila Cafrune, Lucio "El Indio" Rojas, Juan Fuentes, Chaqueño Palavecino, Soledad, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen y Milo J, entre muchos artistas más.

Programación completa de la 66° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín



Primera Luna - Sábado 24 de enero



Christian Herrera(Consagración 2025)

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre-Cosquín: Solista Vocal

Pre-Cosquín: Conjunto Vocal

Delegación

Segunda Luna - Domingo 25 de enero



Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado

Delegación

Tercera Luna - Lunes 26 de enero



Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucia Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre-Cosquín: Conjunto Instrumental

Pre-Cosquin: Solista de Malambo Masculino

Delegación

Cuarta Luna - Martes 27 de enero



Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada

(Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque Yoel Hernández

Lucio "El Indio" Rojas

Pre-Cosquín: Conjunto de Malambo

Pre-Cosquín: Dúo Vocal

Delegación

Quinta Luna - Miércoles 28 de enero



Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul-Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre-Cosquín: Conjunto de Baile

Pre-Cosquín: Canción Inédita

Delegación

Sexta Luna - Jueves 29 de enero



Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre-Cosquín: Solista Vocal

Delegación internacional de Japón

Delegación

Séptima Luna - Viernes 30 de enero



Juan Fuentes

José Luis Aguirre

El Encuentro

(Román Ramonda - Fabricio Rodriguez - Pachi Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre-Cosquín: Solista de Malambo Femenino

Pre-Cosquín: Solista Instrumental

Delegación

Octava Luna - Sábado 31 de enero



Juntos la Leyenda Continúa

(Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado

(Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad 30 Años

Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional

Delegación

Novena Luna - Domingo 1 de febrero



Peteco Carabajal

Campedrinos

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Maggie Cullen

Gauchos of The Pampa

Milo J

Entrega de Premios

Delegación