Algo inédito ocurrió en la localidad de Salsipuedes: Juntos por el Cambio presentó una lista de candidatos a concejales que incorporaba a una persona fallecida. Se trata de una vecina que fue hallada muerta el 25 de febrero en su casa, y cuya hermana aún desconoce las condiciones en que perdió la vida.

Estela cuenta que su hermana, Silvia Gabriela Ramos, fue encontrada muerta dentro de su casa a principios de año. La halló un vecino que notó su ausencia por varios días y se comunicó con la policía.

“Él -sobre el vecino- ya tenía contacto con mi hermana y hacía días que no la veían por el barrio, entonces dice voy a tocarle a Silvia y había olor proveniente dentro de la casa. Entonces asustado llama a la Policía”, dice acerca de lo ocurrido.

La muerte está judicializada pero aún no hay avances para esclarecer los motivos detrás del fallecimiento. “A mí lo que me llama poderosamente la atención es que nunca me pidieron que identificara el cuerpo de mi hermana”, asegura en diálogo con Alta Mañana, por radio Universidad.

Días atrás, luego de que se presentaran los candidatos a concejales en su localidad, Estela supo, a través de una amiga, que el nombre de su hermana figuraba en una de las listas. Movida por la curiosidad, prevé investigar qué sucedió pero confía en que podría tratarse de un error.

“Yo no pude averiguar nada, ayer me dijeron que fuera a Salsipuedes pero los que cometieron el error fueron ellos”, agregó. Nadie se comunicó con ella tras la notificación de la coincidencia de nombres, más allá de la lista opositora que la alertó sobre el error.

El juez de paz de Salsipuedes, Carlos Cingolani, confirmó que la junta electoral detectó una irregularidad el pasado sábado, día en que cerraron las listas en la provincia. “Se vio que en cuarto lugar de concejales suplentes aparece una señora que nos dimos cuenta en seguida que era un persona fallecida”, explicó.

La Junta Electoral confirmó que se trataba de una persona fallecida con datos del Registro Civil. “Es un error gravísimo porque más allá del nombre erróneo, también está presente una firma falsificada”, remarcó en diálogo con Alta Mañana por radio Universidad.

“Pusieron sus excusas, pero la lista ya estaba presentada”, agregó. El radicalismo local, parte de la alianza de Juntos por el Cambio, alegó que Silvia ya había formado parte de listas anteriores y por ese motivo la incorporaron a pesar de no contar con su firma o aval.

Muchas son las irregularidades que giran en torno a la muerte de Silvia Ramos, según cuenta su hermana Estela. Ella dice que el acta de defunción a la que tuvo acceso está mal redactada y con datos erróneos, entre ellos, el domicilio de fallecimiento. Además, denuncia que aún no pudo reconocer el cuerpo de su hermana y que la fiscalía no da lugar a sus reclamos.

Contó además que su hermana había hecho alrededor de 15 denuncias por violencia de género contra su ex pareja, entre 2015 y 2020. “Ella estaba acosada, no la dejaba vivir en paz”, afirma.

Una muerte dudosa y falta de respuestas

Los primeros informes de la morgue estiman una fecha de muerte cercana al 20 de febrero, cinco días antes de que la hallaran en su casa. Sin embargo, Estela cree que la fecha debe ser anterior por el avanzado estado de descomposición que indicaron los médicos forenses.

“A mí lo que me llama poderosamente la atención es que nunca me pidieron que identificara el cuerpo de mi hermana. Jamás me lo dijeron, y por más que haya estado en avanzada descomposición, yo sé quién es mi hermana”, contó acerca de la muerte de Silvia a fines de febrero.

A casi tres meses de lo ocurrido, Estela aún no ve avances para esclarecer la muerte de Silvia. “Lo único que me dijeron fue ‘es una muerte dudosa’, pero de acuerdo a la autopsia la causa es una insuficiencia cardíaca. Y yo pienso o es una o es la otra”, sostiene.

Debido a que la causa aún no avanza, Estela no pudo cremar a Silvia como era su intención, ya que espera la realización de una segunda autopsia.