El Quini 6 otorgó un premio de 14 millones de pesos a un jugador que compró el cartón ganador en una agencia de la localidad de Sampacho.

El pueblo, de menos de diez mil habitantes, se revolucionó tras el acontecimiento en el sur provincial después de conocerse la novedad.

Sin embargo, el ganador del codiciado premio todavía no se presentó en la agencia para hacerse de los millones de pesos.

Los números de la suerte fueron: 11 - 12 - 23 - 28 - 33 - 38.

El dueño de la agencia 420, ubicada en el departamento de Río Cuarto, aseguró que no es la primera vez que vende un cartón ganador.

En una entrevista con el diario El Puntal, el hombre a cargo del local de la calle Rivadavia 484 dijo: "No es la primera vez que entregamos un premio así de grande; hemos entregado varios y más grandes hace años. Era menos plata, pero para ese momento se percibía mucho más".