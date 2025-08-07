La ciudad de Córdoba se vio convulsionada este jueves por las marchas en torno a San Cayetano, bajo el lema "Paz, Pan y Trabajo".

Organizaciones nucleadas en la Confederación General del Trabajo, la UTEP, junto a otras agrupaciones, se reunieron en la Plaza San Martín, frente a la Catedral, para reclamar por el avasallamiento de los derechos laborales.

Marcha de San Cayetano en Córdoba: los gremios reclamaron los los derechos laborales

Hilda Bustos, titular de la CGT, aseguró: "Hemos tenido que soportar las escenas de represión no sólo a jubilados sino también a las personas con discapacidad".

La secretaria general del gremio Gráfico también hizo hincapié en los trabajadores informales. "Tenemos la mitad  de la fuerza laboral en negro y eso es otro desafío para el movimiento obrero".

Marcha contra el hambre, la pobreza y la desocupación

En paralelo diferentes agrupaciones de izquierda encabezaron una movilización por las calles del Centro de la ciudad de Córdoba.

"No sólo vamos rezarle al santo sino que vamos a reclamar el derecho al trabajo", afirmó Pablo Gamarro, titular de la agrupación Marta Juárez.

En la misma línea, Emanuel Berardo del Polo Obrero, afirmó: "Esta movilización marca el camino de ir a un proceso de lucha muy fuerte contra el Gobierno nacional y provincia". 