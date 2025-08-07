La ciudad de Córdoba se vio convulsionada este jueves por las marchas en torno a San Cayetano, bajo el lema "Paz, Pan y Trabajo".

Organizaciones nucleadas en la Confederación General del Trabajo, la UTEP, junto a otras agrupaciones, se reunieron en la Plaza San Martín, frente a la Catedral, para reclamar por el avasallamiento de los derechos laborales.

Hilda Bustos, titular de la CGT, aseguró: "Hemos tenido que soportar las escenas de represión no sólo a jubilados sino también a las personas con discapacidad".

La secretaria general del gremio Gráfico también hizo hincapié en los trabajadores informales. "Tenemos la mitad de la fuerza laboral en negro y eso es otro desafío para el movimiento obrero".

En paralelo diferentes agrupaciones de izquierda encabezaron una movilización por las calles del Centro de la ciudad de Córdoba.

"No sólo vamos rezarle al santo sino que vamos a reclamar el derecho al trabajo", afirmó Pablo Gamarro, titular de la agrupación Marta Juárez.

En la misma línea, Emanuel Berardo del Polo Obrero, afirmó: "Esta movilización marca el camino de ir a un proceso de lucha muy fuerte contra el Gobierno nacional y provincia".