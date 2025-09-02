La Policía, junto a la Dirección de Inteligencia Criminal de Córdoba, detuvo a un hombre de 32 años acusado de almacenar y distribuir imágenes de abuso infantil.

El operativo se llevó a cabo en la localidad de San Francisco, luego de una investigación que se inició por un alerta emitido por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos.

Esta organización trabaja a nivel mundial en la prevención y el combate de la explotación sexual de las infancias y tienen llegada a diversos país, entre ellos el nuestro.

La detención se efectuó el pasado 29 de agosto luego de que los policías allanaran una casa ubicada en la calle Jerónimo del Barco, en el barrio Sarmiento de la mencionada ciudad.

Los agentes varios dispositivos electrónicos, que serán peritados, y teléfonos celulares donde se encontró material incriminador. La principal hipótesis es que el detenido lo distribuía a través de redes sociales o grupos de mensajería.

La investigación está siendo gestionada por la Fiscalía de 3° Turno del departamento San Justo. Según precisa Vía Córdoba, las autoridades realizaron otros tres allanamientos en domicilios de San Francisco.