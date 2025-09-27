El humor gráfico tiene su fiesta y, como actividad previa al día del patrono de la ciudad de Córdoba, este lunes 29 a las 18:30 se presenta la charla «San Jerónimo Dei: humor gráfico con mirada cordobesa», en el Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40).

En esta oportunidad los humoristas gráficos Hugo Catalán, Sergio Más, Adrián Palmas, Pablo Díaz y Lucho Luna, miembros de «La Mesa de los Salames», compartirán con el público toda la historia de San Jerónimo Dei, evento que va por su sexta edición y que, con la excusa de celebrar al patrono de Córdoba, pone en foco al humor gráfico.

Humor, tonada y fernet

Por su parte, a partir de las 10:00 del martes 30 en el Mercado Norte (Oncativo 50), Córdoba será otra vez epicentro del humor gráfico argentino, cuando se produzca la apertura de una muestra sobre una galería de una cuadra de largo, colmada de viñetas de puro humor.

La revista Hortensia apareció en Córdoba en agosto de 1971, creada y dirigida por Alberto Cognigni.

San Jerónimo Dei es la muestra de humor gráfico más grande del país y, en esta edición, se hará un especial homenaje a la revista Hortensia y a sus hacedores, varios de los cuales estarán presentes.

En esta oportunidad, más de 70 artistas expondrán en el Mercado Norte desde el martes 30 hasta finales de octubre.

La actividad es gratuita y ha sido declarada por el municipio de interés cultural.