El Club Atlético San Lorenzo del barrio Las Flores despidió al pequeño de trece años que falleció el jueves por la noche después de descompensarse en una práctica de fútbol.

“En este momento de profundo dolor, la institución expresa sus más sentidas condolencias a su familia, amigos, compañeros y seres queridos, así como a toda la comunidad sanlorencista, que hoy se encuentra conmovida y entristecida por esta irreparable pérdida”, expresó la institución cordobesa.

Ver: Córdoba: un niño de trece años se descompensó en una práctica de fútbol y falleció



El mensaje de condolencias fue acompañado por una imagen del pequeño Amadeo Ruiz con la camiseta azulgrana y una sonrisa en su rostro, en una de las tantas tardes de sol que vivió en su amado club.

“Amadeo formaba parte de nuestras divisiones formativas, representando con compromiso, respeto y pasión los valores de nuestro club. Su partida deja una huella imborrable en cada uno que compartió junto a él”, expresó la institución deportiva en un comunicado.

El fallecimiento del joven, por muerte súbita, fue constatado en el Hospital de Niños después de que un profesor le realizara las primeras maniobras de reanimación en la cancha de fútbol.