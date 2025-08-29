Santa Rosa: "alerta amarillo" por tormentas en un gris fin de semana en Córdoba

Dentro de las particularidades de cada cierre de agosto, un mes largo después de un julio que también tiene 31 días, está la tormenta de Santa Rosa.

El fenómeno que puede tener demoras, pero que por su tradición y virulencia se aguarda para el día 30 de este mes.

En esta ocasión, se presume que llegaría en tiempo y forma.

Pero primero, eso sí, desde el Observatorio Córdoba aguardan un viernes que busca anticipar la primavera.

El viento norte característico puede llegar con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, y el sol es una constante en un cielo apenas algo nublado.

La máxima se estima en 25 grados.

Desde la mañana del sábado, la inestabilidad.

Marcas en descenso y un “alerta amarillo” por fenómenos que se extiende, a priori, hasta el mediodía del domingo.

Se le suma la fortaleza del viento sur.