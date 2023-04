El mentado espacio “antigrieta” aún no tiene nombre ni candidaturas confirmadas. Pero Juan Schiaretti insiste en su recorrida nacional para intentar posicionarse.

Ahora pasó por el estudio de Jorge Fontevecchia, y dejó en claro, por caso, su visión sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI), principal acreedor del país.

“En una situación mundial de inestabilidad como ésta, los organismos internacionales intentan poner paños fríos. Hoy no le está exigiendo a Argentina que le pague, no hay un apriete ni nos está pidiendo algo imposible. Por el contrario, veo que tiene una actitud de que no tenga más dificultades Argentina. Además, nosotros fuimos a pedirle”, sentenció.

A su juicio, hacen falta “dos o tres soluciones para frenar el déficit fiscal” del país, cuestión que considera primordial. Volvió a remarcar que “las empresas estatales no pueden perder plata” y que “hay que subsidiar sólo a los que lo necesitan; porque no le hacen falta a la clase media”.

Adujo que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) lo encontrarán yendo “hasta el final” con el espacio que intenta construir y que se ve “en el lugar que decidan el resto de los integrantes”. Nombró como referentes a Juan Manuel Urtubey, Florencio Randazzo y Alberto Rodríguez Saá.

En el diálogo sostuvo sus críticas hacia el kirchnerismo, considerando que expresas ideales “autoritarias y feudales” y que la situación actual es “de fin de ciclo”.

También consideró: “La inflación se va a mantener alta. Y espero que Argentina no tenga un sacudón, porque sino sufre la gente”.

Córdoba, te quiero

Al hablar de la provincia, adujo que algunas encuestas que envió a hacer lo dan liderando “porque los cordobeses me aprecian mucho”.

Pero aclaró que en tales mediciones “segundo está (Javier) Milei”. A propósito del dirigente ‘libertario’, se negó a opinar respecto a las ideas que propone como “romper todo”, pero consideró que “expresa el divorcio de la gente con la política”.

Consideró que con el actual intendente de Córdoba, Martín Llaryora “jugamos de memoria” y por eso “se pudieron ver más las obras” en la ciudad, y que “es el mejor candidato para hacer entrar a Córdoba en los nuevos tiempos”.

Y concluyó: “Martín es un joven de cabeza abierta, y le va a dar certeza a los cordobeses”.

Se excusó, en tal sentido, de opinar si en la Capital se plegará la elección local a las provinciales, previstas para el 25 de junio: “Lo decide el intendente”.