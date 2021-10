Este mediodía el gobernador Juan Schiaretti apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández en un acto de campaña en el Club de los Abuelos de la ciudad de Oncativo.

“No he visto a nadie vinculado al AMBA que pida la baja de retenciones. Y no lo van a plantear porque gracias a lo que se llevan tienen la vida más barata en la ciudad más rica de la Argentina y también en el Conurbano”. “Basta de que vengan los porteños a apoyar a sus candidatos pero que no hablan de estos temas. Y no hablan porque Capital Federal no tiene producción agroalimentaria", expresó el mandatario.

Schiaretti acompañó a la candidata a senadora de Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo, en el departamento Río Segundo.

"Del otro lado, hablan ´en nombre del pueblo’, del ‘gobierno popular´, pero resulta que el pueblo está pasando más necesidades que hace 10 años. Progresista se es cuando se le mejora la vida a la gente´, como hacemos en Córdoba”, remarcó para disparar a los dos lados de la grieta.

Por su parte, Alejandra Vigo, luego de repasar obras por más de 3300 millones de pesos que la Provincia lleva adelante en el departamento Río Segundo, recalcó que “estar de un lado o de otro de la grieta solo beneficia a quienes generaron la grieta”.

En la actividad, también estuvieron el intendente de Oncativo Gastón Re, el legislador departamental Francisco Fortuna, y funcionarios provinciales.