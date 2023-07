Juan Schiaretti aclaró este jueves algunas versiones que habían surgido tras los comicios del 25 de junio pasado, cuando en el bunker del candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora, se adjudicó la victoria en las urnas sin que el gobernador subiera al escenario.

El mandatario provincial fue consultado sobre las imágenes que se difundieron esa noche, en la que parecían tener una discusión con Llaryora en un momento tenso.

"No estaba previsto que yo subiera al escenario. Lo que charlamos dos minutos antes que Martín subiera, fue lo que iba a decir. No lo hice porque no se había llegado a escrutar el 90% de las mesas y nos pareció prudente que el gobernador no estuviera en esa instancia", sostuvo Schiaretti y remarcó que "Cuando hablaba con él, no estaba enojado".

Acerca del tedioso y lento escrutinio provisorio, que llenó de dudas a muchos y empañó el festejo del intendente de Córdoba, el gobernador indicó: “Prefiero un millón de veces que las elecciones las organice la Justicia y no la política del gobierno de turno, más allá de que ocurran errores. Porque eso nos da garantía institucional a los cordobeses”, dijo.

Y continuó: "Ahora tenemos un nuevo gobernador que es de la nueva generación. Para mí va a ser cumplir un sueño poder ponerle la banda a Martín Llaryora, porque él es un dirigente joven, con experiencia, que tiene capacidad de gestión, que es serio y previsible", sostuvo Schiaretti, llenando de halagos al alcalde capitalino.

En otro tramo de sus declaraciones, y respecto a la suma de integrantes de distintos partidos que conformó “Hacemos Unidos por Córdoba”, el mandatario provincial dijo que “es la primera vez que vamos a tener un gobernador peronista y una vicegobernadora radical dirigiendo la provincia y eso es algo que a mí me alegra el corazón y el alma”, señaló el precandidato presidencial.

Y añadió que "también me alegra que hayamos producido este año la mayor renovación dirigencial de la provincia de Córdoba. Hubo 290 intendentes y 25 legisladores que no tuvieron re-relección. En esta provincia, no se tiene de por vida garantizado un puesto político: son dos períodos y a descansar a su casa", indicó, olvidando que él tuvo tres gestiones -incluyendo la del 2007 al 2011-.

El discurso de la polémica

En cuanto a las palabras de Martín Llaryora esa madrugada, en las que enfatizó que comenzaba un nuevo período con una nueva generación de dirigentes, que había otra generación que se retiraba, y luego de los análisis políticos que expresaban que el intendente había "jubilado" a Schiaretti, el gobernador se rió y cerró el tema expresando: "Nunca me meto el chusmerío político porque no soy comentarista de la realidad".

A la vez, Llaryora -que se encontraba al lado del mandatario en la reapertura del Teatro Comedia- se mostró relajado cuando los periodistas le preguntaron a quiénes incluía en esa lista de la “generación que se retiraba” cuando dio su discurso.

Al respecto, el intendente capitalino señaló que "Como dijo Juan Schiaretti, él mismo impulsó a la nueva generación y abrió los canales para que así fuese. A mí me pidió ir por la ciudad de Córdoba y que hagamos un equipo. Y ahora yo les pido lo mismo: que apoyemos a Juan presidente, a Daniel (Passerini) intendente y Córdoba", sostuvo evadiendo la respuesta en diálogo con Telenoche.