Poniéndose la campaña al hombro, tal cual había anunciado, de gira por el sudeste provincial, el gobernador Juan Schiaretti criticó duramente por primera vez al gobierno de Mauricio Macri y a la gestión actual.

“Tanto la gestión anterior como el kirchnerismo, chocaron el país”

Lo dijo en una conferencia de prensa en Laborde, departamento Unión, dónde inauguró una planta de tratamiento de líquidos cloacales para la que el gobierno provincial aportó 155 millones de pesos.

En plena campaña de cara a las legislativas, pero sin la compañía de las candidatas Natalia De la Sota y Alejandra Vigo, el gobernador apuntó con dureza contra Cristina Fernández de Kirchner al sostener que cuando fue presidenta “Fue la que más discriminó a Córdoba y la sufrimos los cordobeses”, dijo.

Al ser consultado sobre la crisis en el país, Schiaretti se diferenció de las gestiones nacionales anteriores y la actual, indicando que Córdoba tiene un gobierno que hace, que en lugar de hablar tanto, realiza obras. "Somos un gobierno que respeta al que piensa distinto, un gobierno que nunca insulta a nadie, que no responde agravios, que respeta la libertad de prensa, la división de poderes y promueve los derechos humanos. Y este es el marco que permite que en Córdoba, pensando distinto podamos trabajar juntos", sostuvo.

En tanto, con un tono crítico poco frecuente en un gobernador, que habitualmente trató de mantener el equilibrio entre una relación institucional cordial y el rechazo político al gobierno de Alberto Fernández (al que mencionó una sola vez a lo largo de casi una hora de conferencia de prensa), Schiaretti dijo que todos los gobiernos nacionales tienen un elemento en común: "trabajan para el AMBA ésa fue la característica. Parece que el país se reduce sólo a Capital Federal y sus alrededores. Fíjense en los últimos gobiernos. Tanto el gobierno del presidente (Mauricio) Macri como el actual, del kirchnerismo, gobiernan para el AMBA.", sostuvo.

"Y miren que nosotros desde Córdoba les dimos a los dos gobernabilidad, votándoles las leyes que ellos consideraban necesarias para poder desarrollar su programa de gobierno, pero así y todo lo chocaron al país. Así y todo nosotros salimos de una discriminación tremenda que hacía con Córdoba Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta, y tuvimos que acudir a la Suprema Corte y le ganamos en la Suprema Corte, los derechos que eran de Córdoba. Pasamos a Macri que dijo que iba a cambiar, y la verdad que la inflación se disparó, la pobreza aumentó, se perdieron puestos de trabajo y después viene el actual gobierno kirchnerista, el último, que es lo mismo: chocó el país y sigue la inflación alta, sigue comiendo los salarios y el ingreso de la gente la inflación, seguimos teniendo altos niveles de pobreza, seguimos padeciendo, en definitiva, gobiernos que han fracasado. El gobierno anterior y el actual.

En el mismo sentido, Schiaretti señaló que según él cree, "el gobierno anterior y el actual son dos caras de la misma moneda. Yo no veo a ningún candidato ni del Frente de Todos ni de Cambiemos que hablen de la situación socio-económica de Argentina, porque los dos fracasaron. Lo único que hacen es tener en común el fracaso , tener en común cuidar al AMBA en detrimento del interior profundo, y tienen en común que se insultan, uno a otro. Pero propuestas yo no he escuchado de estas dos fuerzas", remarcó el gobernador con una inusual dureza contra las gestiones de Macri y de Fernández.

Recién a los 10 minutos de la conferencia, por primera vez nombró a sus candidatas, su esposa Alejandra Vigo, que va por una banca en el Senado, y a Natalia De la Sota, buscando un escaño en la Cámara Baja, ninguna de las dos presentes en el recorrido que realizó Schiaretti.

"Las únicas propuestas que hay puestas a disposición de los cordobeses son las que hacen Alejandra Vigo y Natalia De La Sota, que son quienes encabezan nuestras listas a legisladores nacionales", señaló el mandatario provincial con miras a las elecciones del 14 de noviembre.

En otro tramo, auguró el fin del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio al indicar "Me parece que esto está llegando a su fin: ante el evidente fracaso de ellos es el momento de que haya cambios en la Argentina porque ninguno va a tener mayoría en el Congreso, y ya el pueblo argentino, sobre todo en el interior profundo, ha percibido de que estos se insultan entre ellos pero los dos sólo gobiernan para el AMBA y no resuelven los problemas del país y del interior profundo", remarcó, legitimándose tácitamente como la única fuerza política capaz de sacar a la Argentina adelante.

En ese sentido subrayó que los cordobeses "tenemos que poner en el tapete esa metida de manos en el bolsillo que nos hace la Nación que son las retenciones a las importaciones agropecuarias. Hace más de 15 años y lo saben bien los habitantes de Laborde porque esta es zona de producción agroalimentaria". Y dio como ejemplo que en los últimos 14 años los gobiernos nacionales " se llevaron de Córdoba 2 billones 700 mil millones de pesos, es un número de tres cifras y éste año 2021 se lleva 270 mil millones de pesos, que los cordobeses "tun" les ponemos al Tesoro Nacional con el esfuerzo de nuestros productores. Es un equivalente a asfaltar 6 mil kilómetros de ruta, a construir 66 mil viviendas, es el equivalente a hacerle cloacas a un millón y medio de cordobeses. Es el equivalente a construir 280 hospitales o mil escuelas", indicó contundente Schiaretti.

En un discurso completamente de campaña, señaló que no se puede permitir que sea natural abaratarle el agua y los servicios a los habitantes del AMBA con la plata que se llevan de las provincias. "El momento de cambiar es ahora, porque no van a tener mayoría en el Congreso", indicó el gobernador y pidió que los cordobeses lo apoyen "para sentarnos con fuerza para las negociaciones que se vienen, votando por Ale Vigo y Natalia de la Sota".

El lanzamiento del "partido de Córdoba"

Al ser consultado por este medio por qué cambió su discurso moderado para comenzar a criticar duramente a las gestiones nacionales de Macri y de Fernández, Schiaretti volvió a remarcar que "nosotros no tenemos nada que ver ni con el macrismo ni con el kirchnerismo. Lo que nosotros hicimos es tener una buena relación institucional con ambos y les votamos leyes a los dos que consideraban imprescindibles para ejercer sus mandatos. Y que chocaron el país es evidente" volvió a subrayar el mandatario provincial.

"Yo nunca he formado parte ni del macrismo, ni del kirchnerismo, no tenemos nada que ver con ellos. Nosotros somos parte y columna vertebral del partido cordobés, y a mucha honra", lanzó Schiaretti, reforzando una vez más la idea del "Cordobesismo" inaugurado por José Manuel de la Sota. "Mi discurso es la defensa de Córdoba y de la producción de Córdoba" subrayó Schiaretti.

"No es que endurezca las críticas (a las gestiones nacionales) estoy diciendo la realidad de lo que ha pasado en la Argentina: nadie puede negar que Macri fracasó en el gobierno, que chocó el país, que la economía se desbocó , que cayó el salario; nadie puede negar de que Alberto Fernández continuó así y nadie puede negar de que Córdoba fue discriminada por Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y la verdad le ganamos en la Suprema Corte y si nos quiere discriminar ahora le vamos a volver a ganar, yo no tengo ningún temor", amenazó el gobernador.

"A la hora de enfrentar los atropellos de los K fuimos nosotros solos, con mi compañero y amigo José Manuel de la Sota", recordó Schiaretti, remarcando que los referentes actuales de Juntos por el Cambio "miraban para otro lado".

La respuesta al tuit de Cristina por Epec

Consultado sobre el retuit que Cristina Fernández hizo a una publicación de la Secretaría de Energía de la Nación en el cual se afirma que "La diferencia tarifaria entre EDENOR/EDESUR y EPEC (Córdoba), a la que hace referencia en su tapa de hoy La Voz del Interior, corresponde estrictamente a una decisión de la propia EPEC, que es la que fija la tarifa final que pagan los cordobeses y cordobesas", el gobernador Schiaretti respondió que no le extrañaba lo manifestado por la vice presidente.

"A mí no me extraña, si la vicepresidenta fue durante su presidencia la que más discriminó a Córdoba. Fue la que más nos hizo sufrir a los cordobeses la discriminación. Yo me recuerdo aquel trágico diciembre de 2013 con la insurrección policial, que la Nación no apareció, como tampoco aparece ahora allá en Río Negro (con el conflicto mapuche) y mando mi gran solidaridad con la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras)", sostuvo Schiaretti.

El gobernador sostuvo que en el único lugar del país donde la energía no está a cargo de los correspondientes distritos es en el AMBA, ya que , según indicó, "apenas llegó el kirchnerismo le dio subsidios a Edenor y Edesur por 76 mil millones de pesos, porque no le pagan la energía que vende el órgano mayorista del país, mientras EPEC está en pie, con todas las cooperativas estamos al día. Eso es subsidio, acá y en cualquier lugar del mundo", manifestó el gobernador.

"Lo único que les interesa es seguir privilegiando el AMBA, y es lo que le interesa a Cristina también (....) El federalismo no se declama, se hace", indicó el mandatario provincial.

Por último, Schiaretti reiteró que es el interior quien "banca" los subsidios al AMBA en particular la provincia que él gobierna "con las retenciones que pone Córdoba y que nos meten las manos en el bolsillo y va siendo hora de que esto se acabe", sostuvo.

Por último, el gobernador pidió expresamente el voto para sus candidatas, invocando la memoria de De La Sota: "Yo les pido a los compañeros y compañeras peronistas que salten la tranquera y que voten por Córdoba, voten por la memoria de José Manuel, voten por el progreso de nuestra provincia, voten por el peronismo democrático, republicano y federal que es Hacemos por Córdoba".

Los anuncios para la Capital Nacional del Malambo

"Es una alegría enorme ver cómo quedó la planta de tratamiento de líquidos cloacales, con una inversión de 155 millones de pesos que hizo la Provincia aquí en Laborde. Ahora vamos por las redes domiciliarias, y le vamos a dar una mano a los habitantes de Laborde y ya estamos sacando la resolución para licitar la parte de las conectoras cloacales domiciliarias con una inversión que va a hacer la provincia de 63 millones de pesos" sostuvo el gobernador.

"Las obras de cloacas son las obras que no se ven pero son las obras que cuidan la salud de cada uno de los habitantes, son las obras que cuidan la ecología y el medio ambiente y más allá de que constitucionalmente tengan la responsabilidad de hacerlas los municipios, por la magnitud que tienen las inversiones los municipios no tienen espalda financiera para hacerlo. Es por eso que la provincia va en auxilio de todos los municipios" haciendo los trabajos sostuvo Schiaretti.

El gobernador también anunció que le va a mandar a la Comisión del Festival Nacional del Malambo, de gran importancia para la localidad y la región, 400 mil pesos para que pueda realizarse la edición 2022, luego de que en enero del 2021 no se hizo por la pandemia mundial de Covid-19. "El festival nacional del Malambo es uno de los más lindos que tenemos en Córdoba", indicó Schiaretti.