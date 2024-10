La exrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, señaló que el conflicto universitario prefigura la intención del gobierno nacional de impulsar el arancelamiento universitario y el traspaso de las casas del altos estudios.

En diálogo con la AM 580 y la FM 102.3 la exrectora aseguró que "es una mentira de cabo a rabo" que las universidades no son auditadas.

"Desconocen por completo como funciona la universidad y que función social cumple", afirmó Scotto sobre los ataques del presidente Javier Milei y el gobierno libertario.



"El sacrificio no es generalizado y esto no tiene plazo, no se que milagro debería ocurrir", dijo sobre la bandera de ajuste que levanta el gobierno nacional.