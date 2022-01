El conductor de una camioneta no se imaginaba ni remotamente lo que le sucedería en medio de la tormenta de este lunes por la noche: cuando circulaba por la Avenida Valparaíso casi en la esquina con Circunvalación, vio que había unas ramas sobre el pavimento e intentó seguir su viaje. Y hasta ahí nomás llegó porque el vehículo literalmente se "cayó" en un bache de un metro de profundidad.

De acuerdo a lo que contó Guillermo Fuentes, “De inmediato se me hundió la camioneta y quedé enterrado en el pozo con toda la mercadería que venía de comprar para mi verdulería”, explicó.

El damnificado -que reconoció que no tiene seguro, por lo que no pudo llamar a un auxilio-, dijo que se comunicó con la Policía y con Defensa Civil para que acudieran a ayudarlo, pero en medio de la tormenta nadie lo socorrió.

“Comenzó a llover y el pozo se llenaba de agua, me metí en la camioneta porque estaba empapado pero nadie me daba una mano. Vino la Policía y Defensa Civil y unos me tomaron los datos y los otros colocaron las vallas pero nadie me ayudó a sacar la chata”, concluyó.

Con información de Cadena 3