El presidente Javier Milei arribó este martes a Nueva York para reunirse con Donald Trump y con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en busca de cerrar un acuerdo de asistencia financiera. La expectativa por ese encuentro tuvo un efecto inmediato en los mercados.

Ayer, Bessent publicó en su cuenta de X: “Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa, y será amplia y enérgica”. Ese mensaje cambió el clima económico y político: las acciones argentinas comenzaron a subir, el riesgo país bajó y el dólar inició una fuerte caída.

EL DOLAR

En Córdoba, el dólar blue retrocede 60 pesos en la jornada y se ofrece a $1.415 para la venta, todavía como la cotización más cara del mercado pero ya más alineada al resto. El dólar al público también registra bajas, con un precio promedio de $1.394,62 en bancos y de $1.375 en mostradores.

En el segmento mayorista, la divisa cae 58 pesos o 4,1%, a $1.350 para la venta, el nivel más bajo desde fines de agosto. El viernes pasado había alcanzado un récord histórico de $1.475.

Los contratos de dólar futuro también acompañan la tendencia, con retrocesos en un rango de entre 3,3% y 6%, según datos de A3 Mercados. El contrato a fin de septiembre baja 53 pesos, a $1.344, mientras que los de octubre caen 49,50 pesos, a $1.391.

El Banco Central, principal oferente de estos contratos, obtiene un beneficio adicional con esta dinámica, que para algunos analistas compensa la pérdida de ingresos fiscales por la eliminación temporal de retenciones.