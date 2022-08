Se presenta en el Cineclub Hugo del Carril, el documental "Cuerpos Juzgados" de la periodista Mariana Carbajal. La película describe el drama que viven las mujeres en El Salvador, un país donde el aborto está completamente penalizado. Se proyecta el lunes 29 a las 21.

"Cuerpos Juzgados" aborda las consecuencias de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador y la lucha pionera y articulada de una colectiva feminista para liberar mujeres que han caído presas injustamente, acusadas de practicarse abortos y condenadas con penas que llegan a los 30 y 40 años de cárcel.

Rodado en febrero de 2020 en el país centroamericano, el film cobra más actualidad en este momento a la luz del inminente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que, se presume, derogará el derecho al aborto, después de cincuenta años, y dejará en manos de los estados la decisión de restringir o prohibirlo.



“Cuerpos Juzgados” narra, a partir de las historias de Teodora, Cinthia y Evelyn, lo que les puede ocurrir a mujeres que enfrentan emergencias obstétricas en un país donde la penalización del aborto es absoluta, sin excepciones. La película de Carbajal es parte del ciclo de cine “Mujeres y disidencias”, co-organizado por la Dirección General de la Mujer, Género y Diversidad, la Secretaría de Cultura y Juventud de la ciudad de Córdoba, la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal y la agrupación Cartelera TransFeminista.



El film fue elegido para la selección oficial del 7° Festival de Cine Etnográfico del Ecuador y del Festival Internacional de Cine de Guayaquil. El 11 de agosto se estrenó en Puerto Rico.

Mariana Carbajal, expresa sobre su película: “Me conmueven profundamente las historias de las mujeres que entrevistamos, por una lado aquellas cuyos derechos son vulnerados por una ley injusta, y por el otro, esa trama feminista que se va tejiendo para sacarlas de la cárcel. Sin ese activismo, comprometido y amoroso, decenas de mujeres seguirían presas, olvidadas, en las cárceles de mujeres de El Salvador. Amplificar esas voces, es lo que me motivó a filmar este documental”.

En la sinopsis del documental, se detalla: "La periodista feminista argentina Mariana Carbajal viaja a El Salvador a encontrarse con la activista y ex guerrillera, Morena Herrera, líder de la asociación civil Agrupación Ciudadana. Mariana revela la realidad de las mujeres de El Salvador, donde rige una de las leyes de prohibición del aborto más estrictas del mundo. Penalizado en todas sus causales desde 1998, la persecución y el encarcelamiento de las mujeres pobres que enfrentan una emergencia obstétrica es una constante. Quienes tienen abortos espontáneos o partos extrahospitalarios en los que fallece la criatura son condenadas por homicidio agravado por el vínculo a penas de hasta 40 años. La Agrupación Ciudadana lucha por la liberación de esas mujeres para las que no hay presunción de inocencia y tampoco acceso a una justa defensa. En un contexto de extrema vulnerabilidad causado por la desigualdad social, donde los fundamentalismos religiosos encuentran eco en la condena social, y la violencia institucional, son los cuerpos de las mujeres pobres lo que está en pugna. En la voz de Cinthia, Teodora y Evelyn, víctimas de este entramado de violencias, se intuye una pregunta: ¿Qué posibilidad hay de ser libres cuando el Estado no garantiza el derecho a la salud?".

El ciclo de cine en el Auditorio del Cineclub Municipal



El ciclo está pensado para ser realizado los días lunes de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2022 desde las 21hs. Las proyecciones serán acompañadas por charlas y debates posteriores con referentes del sector, así como con presentaciones virtuales y/u presenciales de las propias realizadoraxs introduciendo sus películas al público presente.

